Pixel 9 Pro : cette vidéo nous donne un meilleur aperçu du nouveau design du smartphone

Alors que la sortie officielle des Pixel 9 n’est pas attendue avant plusieurs mois, un concept vidéo vient de nous montrer à quoi nous devons nous attendre au niveau du design du prochain modèle Pro de Google.

Alors que Google devrait dévoiler sa prochaine série de smartphones Pixel dans le courant de l'année, des artistes s’attèlent déjà à créer des rendus 3D de ce à quoi pourrait ressembler le Pixel 9 Pro en se basant sur les premières fuites dévoilées par OnLeaks.

Une nouvelle vidéo conceptuelle de la chaîne YouTube Technizo Concept propose désormais un rendu détaillé du design potentiel du Pixel 9 Pro, nous donnant un meilleur aperçu de la façon dont Google pourrait faire évoluer l'esthétique et le matériel de la gamme Pixel. Si les dernières fuites se limitaient à des images de l’appareil, cette nouvelle vidéo étoffe le design à travers plusieurs angles et options de couleurs grâce à l'animation 3D.

Le Pixel 9 Pro se dévoile en vidéo avant sa sortie

Tout porte à croire que Google envisage un grand module photo protubérant en forme de pilule arrondie s'étendant presque sur toute la largeur de l'appareil. La forme générale de l'appareil semble légèrement plus compacte que le cadre légèrement incurvé du Pixel 8 Pro. Les coins ont un aspect plus anguleux et plus net, à l'image des derniers Galaxy de Samsung. D'autres détails incluent un écran presque plat, avec des côtés très légèrement incurvés.

Contrairement aux rendus du Pixel 9 Pro qui ont déjà fait l'objet de fuites, la vidéo conceptuelle imagine l'appareil dans un coloris jaune or pâle. Le panneau arrière semble arborer une teinte crème claire, contrastée par un cadre en aluminium doré mat.

Bien que ces rendus de concepts ne soient que des spéculations imaginatives plutôt que des fuites concrètes, ils nous permettent de mieux nous rendre compte de ce à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone haut de gamme de Google. Pour rappel, ils seront trois cette année : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro ainsi que le Pixel 9 Pro XL. Google adopte donc une toute nouvelle stratégie en décidant de sortir 3 appareils différents. Les deux premiers offriront un format plutôt compact, tandis que le dernier se rapprochera de la taille des autres flagships concurrents.