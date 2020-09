Pixel 5 : Google lancerait son smartphone le 15 octobre, le Pixel 4a 5G pas avant novembre 2020

Google pourrait lancer le Pixel 5 le 15 octobre, tandis que le Pixel 4a 5G n'arriverait pas avant novembre 2020. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker réputé Jon Prosser sur son compte Twitter.

Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G seront les premiers smartphones 5G de la firme de Mountain View. Google a officialisé leur existence en août dernier, et le constructeur a d'ailleurs annoncé que l'ouverture des précommandes des Pixel 5 et Pixel 4a 5G était fixée au 8 octobre 2020. Seulement, le leaker réputé Jon Prosser a diffusé des informations contradictoires sur son compte Twitter.

D'après ses dires, les précommandes des smartphones seraient lancées une semaine plus tôt, c'est-à-dire au 30 septembre 2020. Le Pixel 5 serait disponible à la vente dès le 15 octobre, au prix de 699 $ aux États-Unis et au Canada. Après conversion, cela donne environ 600 €, ce qui reste proche des précédentes rumeurs qui évoquaient un prix de 629 € pour le Pixel 5 en Europe.

Quant au Pixel 4a 5G, la mouture compatible 5G du Pixel 4a, les réservations seraient également lancées le 30 septembre, pour une mise sur le marché le 19 novembre 2020 au prix de 499 € en France, soit plus d'un mois après le Pixel 5. Quant à la version blanche du Pixel 4a 5G, sa sortie aurait été repoussée par le constructeur en 2021. Il y a également de grandes chances pour qu'elle soit annulée selon les dires de Jon Prosser.

Pixel 5 5G

(Just Black & Subtle Sage)

– Preorder: Sep 30

– Launch: October 15 They made an oopsie with the 4a 😂👇 Pixel 4a 5G (Just Black)

– Preorder: Sep 30

– Launch: Nov 19 Pixel 4a 5G (Clearly White)

– Delayed to 2021 😂

(Will most likely be canceled altogether) pic.twitter.com/Qh4L0TZ3Ry — Jon Prosser (@jon_prosser) September 25, 2020

Bien entendu, il convient de prendre toutes ces dates avec des pincettes, mais les prédictions de Jon Prosser se sont toujours révélées exactes. De fait, on peut tout même prendre ces informations au sérieux. Pour rappel, la fiche technique complète du Pixel 5 a récemment fuité sur le Net.

Très orienté milieu de gamme, le prochain appareil de Google embarque sous le capot un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. L'autonomie est assurée par une batterie de 4080 mAh, compatible recharge rapide 18W, recharge sans fil et inversée.

Au niveau de l'ensemble photo, Google a fait le pari du double capteur photo arrière, composé d'un objectif de 12.2 MP et un ultra grand-angle de 16 MP doté d'un champ de vision de 107°. Pour les selfies, l'entreprise californienne a opté pour un capteur de 8MP. Notez que la fiche technique du Pixel 4a 5G a également fuité et qu'elle se veut très proche de celle du Pixel 5.

Source : GSM Arena