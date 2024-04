Le Pixel Fold 2 pourrait finalement ne jamais sortir, Google aurait d’autres plans

Le prochain smartphone pliable de Google pourrait faire l'objet d'un changement de marque majeur, selon des informations obtenues par Android Authority.

Plutôt que de poursuivre la ligne de produits distincte “Pixel Fold”, le pliable 2024 de l'entreprise pourrait finalement plutôt être lancé en tant que “Pixel 9 Pro Fold”. Selon les informations de Android Authority, ce prétendu changement de nom suggère que Google prévoit d'intégrer plus étroitement son prochain appareil pliable dans la gamme phare Pixel.

Positionner son prochain appareil pliable dans le cadre de la série Pixel 9 pourrait aider à répondre aux critiques selon lesquelles le Pixel Fold original donnait l'impression d'être trop différents des smartphones de la série principale.

Google pourrait lancer 4 Pixel 9 en 2024

Android Authority a appris que Google a ajusté les noms de code internes de ses appareils Pixel prévus pour la fin 2024 comme suit :

Pixel 9 (nom de code “tokay”).

Pixel 9 Pro (nom de code “caiman”)

Pixel 9 Pro XL (nom de code “komodo”)

Pixel 9 Pro Fold (nom de code “comet”)

L'appareil “comet” était initialement désigné comme le “Pixel Fold 2” plus tôt dans le développement, mais Google semble maintenant centré sur le fait de le ramener sous l'ombrelle Pixel 9 en tant que variante du modèle Pro. Si ce “Pixel 9 Pro Fold” se concrétise, cela pourrait signifier que le téléphone pliable de deuxième génération présentera une formule beaucoup plus proche de la série principale, et partagera probablement une grande partie de sa fiche technique avec le Pixel 9 Pro. Les détails divulgués indiquent d’ailleurs déjà l'utilisation de la prochaine puce Tensor G4 de Google.

Google adopterait ainsi une approche différente de celle de ses rivaux comme Samsung, qui ont maintenu des gammes de produits distinctes, comme le Galaxy Z Fold et les téléphones phares Galaxy S traditionnels. Bien sûr, les plans peuvent toujours changer avant le lancement prévu à l'automne 2024. Cependant, Android Authority a révélé des informations très précises au sujet des Pixel qui se sont toutes avérées exactes au cours des derniers mois, donc tout porte désormais à croire que la série Pixel 9 comptera bien 4 appareils à son lancement en fin d’année.

