Oups ! Google a dévoilé le Pixel 8a en avance, le voici en images

Le Google Pixel 8a se dévoile de manière inattendue dans une publicité pour Google Fi Wireless et nous offre un aperçu avant l’heure de son design et confirmant certaines rumeurs circulant autour de ses caractéristiques avant son lancement officiel.

Le Google Pixel 8a, prochain représentant de la gamme milieu de gamme de Google, sera dévoilé en Mai. Ce smartphone qui suscite déjà un vif intérêt va poursuivre la tradition des versions “a” en offrant un excellent équilibre entre performance, fonctionnalités et prix. Depuis le Pixel 3, l’entreprise a habitué ses utilisateurs à cette déclinaison, qui arrive en général quelques mois après les modèles principaux en leur offrant une alternative plus abordable.

La fiche technique du Pixel 8a nous a récemment montrée que Google va réduire l'écart entre sa série principale et ses modèles de milieu de gamme. Selon les dernières informations obtenues, il se rapprocherait étonnamment du Pixel 8, notamment au niveau de son écran. Avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 400 nits, il alignerait presque ses caractéristiques d'affichage sur celles de son aîné plus coûteux. Toutefois, une légère déception réside dans le domaine de la photo, où il reprendrait les mêmes capteurs que le Pixel 7a.

Google vient de dévoiler par erreur le Pixel 8a dans une publicité pour le Fi Wireless

La récente fuite du Pixel 8a est survenue dans une publicité pour Google Fi Wireless, le service de téléphonie cellulaire de Google, où le téléphone a été aperçu par un utilisateur de YouTube. Cette apparition surprenant offre non seulement une confirmation des rumeurs autour du design de l'appareil, mais elle le révèle également dans des coloris bleu et blanc. Le Fi Wireless, qui propose des plans de téléphonie mobile et est étroitement lié aux appareils Pixel, a involontairement révélé l'aspect et certaines caractéristiques de ce smartphone à travers une publicité qui apporte ainsi une confirmation non officielle avant son lancement.

Cette fuite, qui vient sûrement d’une erreur (ou pas), attire l'attention sur le Pixel 8a avant son dévoilement officiel. Elle met en évidence la stratégie de Google qui tend à estomper la distinction entre ses appareils, en le dotant de fonctionnalités avancées telles qu'un écran de qualité supérieure et un processeur Google Tensor G3. L'annonce de ce smartphone, semble positionner ce modèle comme une option intéressante en offrant des caractéristiques compétitives à un coût, qui sera comme on l’espère, accessible.