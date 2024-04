Pixel 8a : les images officielles sont là, on sait exactement à quoi le smartphone va ressembler

Le Pixel 8a arrivera officiellement sur le marché le mois prochain, mais avant son lancement, on sait exactement à quoi le smartphone va ressembler grâce à des rendus officiels partagés sur X.

Cela fait plusieurs mois maintenant que nous vous parlons du Pixel 8a, le prochain smartphone de milieu de gamme de Google. Dès la fin de l’année dernière, le leaker OnLeaks avait publié les premiers rendus 3D de l’appareil, nous donnant un excellent aperçu du nouveau design du smartphone.

Ces dernières semaines, tout s’est accéléré. Google a malencontreusement dévoilé l’apparence du Pixel 8a sur une publicité, et le smartphone a même fini par être repéré avec des images volées. Avec toutes ces fuites, on avait donc une très bonne idée de ce à quoi le smartphone allait ressembler, mais de nouveaux rendus officiels viennent de confirmer tout ce que nous savions déjà.

Le Pixel 8a se dévoile en images sous toute ses coutures

Un utilisateur nommé @MysteryLupin a partagé sur X quatre images comportant des rendus officiels du Pixel 8a sous toutes ses coutures. L’appareil est présenté de face et de dos, et on sait surtout désormais à quoi nous attendre au niveau des coloris. Google semble préparer 4 couleurs différentes pour son smartphone abordable : Obsidian (noir), Mint (vert clair), Porcelain (ivoire) et Bay (bleu clair).

Pour ce qui est de son design, ces nouveaux rendus confirment que le Pixel 8a va bien hériter du design de ses prédécesseurs avec la célèbre barre horizontale au dos, qui abrite les capteurs photo, mais il va légèrement changer de format. Le smartphone devrait notamment offrir des bordures plus circulaires que celles du Pixel 7a.

Une mauvaise nouvelle vous attend surtout sur la face avant, puisque Google semble avoir décidé de conserver d’imposantes bordures noires tout autour de l’écran, ce qui rend le smartphone moins moderne que nous pouvions l’espérer. Alors que la plupart des fabricants tentent de réduire la taille de ces bordures sur leurs appareils même les plus abordables, Google reste ici sur ses acquis, c’est dommage. Malgré cela, on sait que le smartphone devrait voir son prix augmenter par rapport à ses prédécesseurs.