Le Google Pixel 8a repéré en photos avant sa sortie officielle, et il y a une mauvaise nouvelle

Alors que le Pixel 8a abordable de Google se rapproche de son lancement prévu en mai, de nouveaux détails sur le téléphone de milieu de gamme continuent de fuiter, notamment grâce à de nouvelles photos volées.

Il y a quelques jours, nous avions pu découvrir une première image officielle du Pixel 8a partagée dans une publicité de Google, mais cette dernière ne dévoilait que le dos de l’appareil. Une nouvelle fuite nous donne cette fois-ci un aperçu pratique révélateur de l'appareil réel, et notamment de la face avant du smartphone.

Les nouvelles images, partagées par TechDroider, nous dévoilent le design mis à jour de l'appareil avec des coins plus arrondis dans les rendus précédents. Ce sont nos premiers aperçus clairs des bords de l'écran du téléphone et de la texture du panneau arrière.

L’écran du Pixel 8a ne sera pas aussi joli que ceux de ses concurrents

À l'avant, le Pixel 8a semble avoir des bordures assez importantes autour de son écran de 6,1 pouces, en particulier sur le menton inférieur. Ils ne semblent pas radicalement plus grands que ceux du Pixel 7a, mais ils sont nettement plus épais que ceux de nombreux téléphones du même segment. Les coins ont aussi une courbe plus serrée par rapport aux Pixel précédents.

À l'arrière, nous pouvons voir que le Pixel 8a passera à un design unibody mat, apparemment en plastique, dans un coloris noir. Cela représente une rupture par rapport à la finition partiellement brillante du Pixel 7a de l'année dernière. Le logo “G” emblématique de Google est centré sous le module à double caméra arrière qui ressort du smartphone depuis la célèbre barre horizontale.

Bien qu'il s'agisse de détails de conception assez mineurs, ces images pourraient s'avérer préoccupantes si vous préférez les bordures minimales et préférez les téléphones avec une construction en verre ou en métal haut de gamme. Les bords épais de l'écran du Pixel 8a et sa coque en plastique mat lui confèrent une esthétique un peu vieillotte et bon marché, même si la fiche technique se montrera finalement assez intéressante. L’écran sera notamment 120 Hz, une première pour la série A de Google.

Bien sûr, le prix abordable est la carte de visite de la série Pixel A, il fallait donc s'attendre à des caractéristiques de conception réduisant les coûts. Ce qui reste à voir, c'est si Google fixe le prix du Pixel 8a de manière suffisamment agressive pour compenser son aspect moins moderne que certains de ses concurrents. En France, il semble que son prix a déjà fuité dans un autre rapport, et là aussi il y a une autre mauvaise nouvelle.