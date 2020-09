Pixel 5 : Google Japon a laissé fuiter le prix du smartphone et il est plutôt rassurant

Google Japon a laissé fuiter le prix du Pixel 5 : le smartphone sera vendu 74 800 Yen dans l'archipel, ce qui donne environ 610 euros après conversion. Ce qui semble déjà confirmer à ce stade le prix de vente de 629 euros pour la France et les pays d'Union Européenne.

Tout est parti d'un tweet de Google Japon – effacé entre-temps. On pouvait y voir un aperçu du design du Pixel 5 accompagné du prix officiel de 74 800 Yen et la mention “précommandes”. Ce qui donne après conversion quelques 610 euros. Un autre visuel annonce “faites l'expérience de la 5G avec la meilleure fiche technique”. Le tweet s'accompagne du texte : “Google Pixel 5, le smartphone de Google ultime pour la 5G, est désormais disponible en précommande. Profitez du téléchargement rapide de films et d'une partie photo de niveau professionnel. Profitez de la 5G avec la meilleure fiche technique”.

Pixel 5 : 610 euros au Japon… et 629 euros en France ?

Pourtant, vous ne rêvez pas : le Pixel 5 n'est pas encore disponible. Il faudra en fait encore patienter jusqu'au mercredi 30 septembre pour le découvrir officiellement. Tout semble indiquer qu'on est dans le coup classique de l'équipe marketing qui publie avant l'heure quelque chose qui n'aurait pas dû l'être. Néanmoins, comme cela arrive presque à chaque sortie de produits, on peut également penser que ce type de “fuites” sont en réalité orchestrées en amont – et contribuent à peu de frais à la communication de la marque.

Google peut ainsi faire passer un message en surfant sur la viralité des infos “fuitées”. Comme le rappelle 9to5Google, le prix japonais du Pixel 5 est l'un des plus bas jamais pratiqués par la firme. Le Pixel 4 était en effet vendu au Japon 89 980 Yen (environ 733 euros). Or, ces dernières semaines, des estimations du prix aux Etats-Unis (700-800 dollars) et en Europe (629 euros) circulent. Mais ce prix au Japon semble déjà indiquer que le prix de vente sera dans tous les cas plutôt dans la fourchette basse des estimations.

Lire également : Pixel 5 : Google lancerait son smartphone le 15 octobre, le Pixel 4a 5G pas avant novembre 2020

Ainsi on pense que le smartphone sera vendu plutôt vers les 700 dollars aux Etats-Unis. En Europe, le prix de 629 euros semble tout à fait coller au prix japonais.