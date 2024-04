Google Pixel 9 : vous n’aurez plus besoin d’une connexion internet pour utiliser son IA

La prochaine génération du smartphone de Google, le Pixel 9, pourrait voir son intelligence artificielle directement intégrée sur l'appareil. Cela représente une évolution importante par rapport aux modèles précédents, qui nécessitent une connexion internet.

La série Pixel de Google s'apprête à franchir un nouveau cap avec le Pixel 9. Les fuites et les vidéos conceptuelles récentes, dévoilent un design potentiellement changeant pour le Pixel 9 Pro. On envisage un appareil aux contours plus anguleux et un coloris jaune or pâle, suggérant une évolution de taille par rapport au design courbé du Pixel 8 Pro. Ces changements esthétiques visent à moderniser l'image de la gamme Pixel tout en améliorant son ergonomie.

Le Pixel 8 nécessite une connexion internet pour exploiter pleinement ses fonctionnalités d'intelligence artificielle, ce qui crée souvent des problèmes de latence lorsque la connexion n’est pas stable. Cela crée aussi des préoccupations concernant la confidentialité, car les données doivent être traitées sur le cloud. Par exemple, un utilisateur en voyage à l'étranger, il pourrait se retrouver incapable de traduire une conversation en temps réel si la connexion est interrompue ou inexistante.

L’IA du Googe Pixel 9 sera intégrée directement sur l'appareil

Le Pixel 9 pourrait intégrer une IA plus autonome, capable de fonctionner directement sur l'appareil grâce, et ce, de manière rapide grâce à son nouveau processeur Tensor G4. Cette avancée va supprimer la dépendance à une connexion constante, tout en améliorant la réactivité et la protection des données personnelles.

L'IA embarquée sur le Pixel 9 offrira de nombreux avantages par rapport aux modèles précédents. Les utilisateurs pourront profiter de la transcription automatique des voix en texte, de la traduction instantanée et de l'organisation intelligente des photos, toutes traitées directement sur le téléphone.

Sur le plan de la connectivité, le Pixel 9 va marquer une grande amélioration. En effet, il va introduire le modem Exynos 5400 qui est conçu pour une meilleure stabilité réseau. De plus, ce nouveau modèle propose une fonction de communication par satellite pour les SMS d'urgence. Cette innovation est essentielle pour garantir la sécurité et l'accès aux secours dans des situations critiques. Cette combinaison de design renouvelé, d'intelligence artificielle embarquée et d'options de connectivité étendue suscite une forte anticipation autour de cette nouvelle série de smartphones.