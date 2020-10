Google ne s'attend pas à ce que le Pixel 5 rencontre un succès monstre. D'après une fuite, la firme de Mountain View n'espère pas vendre plus de 800 000 unités cette année. Dans ces conditions, les chiffres de ventes de la division Pixel risquent de dégringoler par rapport à l'année dernière.

Ce mercredi 30 septembre 2020, Google a levé le voile sur le Pixel 5. Plus proche du milieu de gamme que du premium, le flagship propose une meilleure autonomie et un meilleur appareil photo que le Pixel 4, son prédécesseur. Vendu au prix de 629 euros, il est compatible avec la 5G. La marque a drastiquement baissé ses prix depuis l'an dernier et l'échec commercial des Pixel 4. Fin 2019, le Pixel 4 était en effet commercialisé à partir de 769 euros en France.

Les ventes de Pixel s'effondrent en 2020

En dépit de ce nouveau positionnement tarifaire, Google ne s'attend pas à ce que le Pixel 5 s'arrache comme des petits pains. D'après les informations par Nikkei, célèbre quotidien économique, le constructeur ne produira que 800 000 Pixel 5 d'ici la fin de l'année 2020. “Google se contente d'une estimation de production relativement prudente cette année parce que le Pixel 4 ne s'est pas bien vendu l'année dernière” glisse une source proche de Google à Nikkei.

D'habitude, le géant de la recherche est plus optimiste que ça. En 2016, Google espérait même vendre plus de 4 millions de Pixel premiers du nom. Finalement, le groupe avait vu trop grand : les premiers Pixel ne se sont écoulés qu'à 2 millions d'exemplaires dans le monde. L'an dernier, Google a vendu 7,2 millions de Pixel, un record pour la marque. Google était en effet parvenu à compenser l'échec des Pixel 4 grâce au succès colossal rencontré par les Pixel 3a et Pixel 3a XL, orientés milieu de gamme.

En 2020, les chiffres de ventes de la division mobile de Google s'annoncent nettement moins élevés, avance Nikkei. Durant le premier semestre de l'année, la firme n'a écoulé qu'1,5 millions de téléphones dans le monde. La pandémie de Covid-19, l'accueil mitigé du Pixel 4 et les reports successifs du Pixel 4a sont à l'origine de cet effondrement.

Au total, Google ne produirait que 3 millions de Pixel 5, Pixel 4a et Pixel 4a 5G d'ici la fin de l'année. La sortie tardive des trois smartphones ne devrait donc pas permettre à la marque de redresser la barre. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur les chiffres de ventes des Pixel dans les commentaires ci-dessous.

Source : Nikkei