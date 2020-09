Pixel 5 vs Pixel 4 : faut-il craquer pour le nouveau smartphone de Google ?

Le Pixel 5 a enfin été annoncé par Google, qui a fait des efforts sur le prix et le design du smartphone, mais a dû chercher des compromis ailleurs. Quelles différences avec le Pixel 4 sorti un an plus tôt ? Cela vaut-il le coup de changer son mobile pour ce nouveau Pixel 5 ? Voici ce que vous devez savoir avant de vous décider.

Lors d'une conférence de présentation produits au cours de laquelle nous avons aussi découvert le nouveau Chromecast avec interface Google TV ainsi que le Pixel 4a 5G, la firme de Mountain View a présenté son nouveau flagship, le Pixel 5. On assiste à un clair changement de stratégie opéré par Google pour sa gamme de smartphones, qui s'éloigne du marché haut de gamme qu'il a du mal à concurrencer, pour se recentrer sur le milieu de gamme. Si bien qu'on en vient à se demander si le Pixel 5 est vraiment meilleur que son prédécesseur le Pixel 4.

Fiche technique des Pixel 5 et Pixel 4

Comme d'habitude, voici un aperçu global des différences de spécifications techniques entre le Pixel 5 et le Pixel 4 avant d'entrer plus dans le détail dans la suite de ce comparatif.

Pixel 5 Pixel 4 Écran OLED 6" Gorilla Glass 6 P-OLED 5,7" Gorilla Glass 5 Définition 1080 x 2340 pixels 90Hz

ratio 19,5:9 1080 x 2280 pixels

90Hz

ratio 19:9 Capteur d'empreintes Oui (au dos) Non (reconnaissance faciale uniquement) SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) Mémoire interne 128 Go 64 ou 128 Go microSD Non Non RAM 8 Go 6 Go Appareil photo Principal : 12.2 MP, f/1.7 27mm, 1.4µm

Ultra grand-angle 16 MP (f/2,2) Principal : 12.2 MP, f/1.7 27mm, 1.4µm

Téléobjectif 16 MP (f/2.4) Capteur selfie 8 MP, f/2.0, 24mm, 1.12µm 8 MP, f/2.0, 22mm, 1.22µm + ToF 3D OS Android 11 Android 10 (mise à jour vers Android 11 disponible) Batterie 4080 mAh 2800 mAh Recharge rapide 18W 18W Recharge sans fil Oui Oui Recharge sans fil inversée Oui Non

Nous nous apercevons que le Pixel 5 reprend plusieurs éléments déjà présents sur le Pixel 4. Et quand les composants changent, ce n'est pas toujours pour le mieux.

Avec le Pixel 5, Google enterre enfin les grosses bordures

Les smartphones Pixel ont bien des qualités, mais leur design n'en fait historiquement pas partie. Alors que le sans bezel est devenu une norme sur le haut de gamme Android et que de nombreux mobiles milieu de gamme voire entrée de gamme arborent de fines bordures, les Pixel ont toujours accusé un cran de retard à ce niveau. C'est le cas du Pixel 4 de 2019, dont l'écran est tout sauf bord à bord, avec pour ne rien arranger une épaisse bordure en haut pour loger les scanners 3D de l'appareil. Le Pixel 5 semble quant à lui bien plus moderne et conforme à son époque. Pour faire gagner de l'espace à l'écran, Google a opté pour le poinçon dans le coin supérieur gauche de l'écran afin d'abriter le capteur photo frontal.

Au niveau des matériaux, peu de changements. Pixel 5 et Pixel 4 sont tous équipés d'un châssis en aluminium et d'un dos en verre. La dalle du Pixel 5 est protégée par un verre Gorilla Glass 6 de Corning, alors que le Pixel 4 se contente de la génération précédente, le Gorilla Glass 5. Les deux mobiles sont certifiés IP68 résistants à l'eau et à la poussière.

À l'arrière, peu de changements, la plaque de cuisson en haut à gauche fait de la résistance. Le Pixel 5 possède un lecteur d'empreintes à l'arrière du smartphone, alors que le Pixel 4 n'en a aucun, se contenant de la reconnaissance faciale avec son capteur ToF 3D.

L'écran du Pixel 5 un peu plus grand que celui du Pixel 4

Pixel 5 et Pixel 4 embarquent tous deux un écran basé sur la technologie OLED, qui permet d'obtenir de meilleurs contrastes, des noirs plus profonds, et autorise la fonctionnalité Always-on display pour afficher en continu des informations comme l'heure, la date, le niveau de batterie ou les nouvelles notifications. On retrouve aussi la même fréquence de rafraichissement jusqu'à 90 Hz.

La diagonale de la dalle du Pixel 5 atteint les 6 pouces, contre 5,7 pouces pour le Pixel 4. Sur l'un comme sur l'autre, c'est une définition FHD+ qui nous attend, avec un peu plus de pixels sur le Pixel 5 (1080 x 2340) que sur le Pixel 4 (1080 x 2280 pixels) pour compenser l'augmentation de la taille de l'écran. Mais le Pixel 4 conserve tout de même une résolution légèrement supérieure de 444 pixels par pouce, contre environ 432 ppp pour le Pixel 5. Ce dernier adopte un format un peu plus allongé de 19,5:9 contre 19:9, rendu possible par la disparition de la bordure supérieure.

Le Pixel 4 plus performant que le Pixel 5 ?

Pour contenir le prix de son Pixel 5, Google a fait une concession importante : il est privé du SoC Snapdragon 865 haut de gamme de Qualcomm et se contente d'une puce milieu de gamme, le Snapdragon 765G. De son côté, le Pixel 4 est équipé du Snapdragon 855, le SoC des smartphones premium de 2019. Alors, qui sera le plus performant entre le haut de gamme de 2019 et le milieu de gamme de 2020 ? Sur les benchmarks, il n'y a aucun doute, c'est la puce Snapdragon 855 du Pixel 4 qui s'en sort le mieux et promet des performances sensiblement meilleures. On espère que Google va réussir à optimiser son Pixel 5 aux petits oignons pour combler ce manque. Autre bon point : le Pixel 5 est compatible 5G, ce qui n'était pas le cas du Pixel 4.

Le nouveau venu peut aussi compter sur 8 Go de mémoire vive, alors que le Pixel 4 embarque 6 Go de RAM. Quant au stockage, le Pixel 4 offrait 64 ou 128 Go de mémoire interne selon la variante, là où le Pixel 5 ne donne pas le choix, c'est 128 Go. Aucun des deux mobiles ne dispose d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre cette capacité native.

Avec le Pixel 5, Google pense enfin à l'autonomie

Là encore, Google s'éloigne de ce qui a fait pendant “l'originalité” de ses smartphones pour s'inspirer de la concurrence Android : fini les batteries à faible capacité, on passe enfin à un niveau plus acceptable. Les 2800 mAh du Pixel 4 paraissent ainsi bien ridicules face aux 4080 mAh du Pixel 5, qui devrait bénéficier d'une autonomie bien plus conséquente que son prédécesseur, qui pêchait particulièrement sur ce point.

On aurait par contre aimé que cette augmentation de la taille de la batterie s'accompagne d'une recharge sans fil plus rapide, mais celle-ci reste bloquée à 18W. Il faudra donc plus de temps pour passer de 0 à 100% sur le Pixel 5 que sur le Pixel 4. La recharge sans fil est au programme des deux smartphones, mais seul le Pixel 5 supporte la recharge sans fil inversée permettant de recharger d'autres appareils, comme des écouteurs. Étant donné la petite batterie qui équipe le Pixel 4, une telle option est clairement moins utile sur ce modèle.

Pixel 5 et Pixel 4 se valent en photo

Les Pixel sont d'excellents photophones et pourtant, ce ne sont pas vraiment les appareils qui profitent du meilleur hardware. Mais c'est la touche logicielle de Google qui fait toute la différence et on s'attend donc à ce que le Pixel 5 offre des résultats proches de ceux du Pixel 4.

Surtout que le matériel a peu évolué entre les deux générations. On a même le capteur photo principal identique : 12,2 MP, f/1.7, 27mm, 1.4µm avec autofocus à détection de phase et stabilisation optique. Il est accompagné sur le Pixel 5 d'un capteur ultra grand-angle 16 MP, f/2.2, alors que le Pixel 4 propose un téléobjectif 16 MP, f/2.4 permettant un zoom optique 2x. On devrait donc perdre en qualité de zoom sur le Pixel 5, mais gagner une fonction d'ultra grand-angle qui peut se révéler bien pratique dans certaines situations. À vous de voir quel besoin est le plus important selon vos habitudes.

Pour les selfies, les appels vidéo et la reconnaissance faciale, le Pixel 5 compte sur un module frontal 8 MP, f/2.0, comme sur le Pixel 4. Ce dernier est aussi équipé d'un scanner ToF 3D particulièrement performant pour la réalité augmentée, la sécurité et l'efficacité de la reconnaissance faciale et la navigation non tactile par gestes.

Un an de mise à jour Android de plus sur le Pixel 5

Google propose trois années de suivi logiciel sur ces appareils, en ce qui concerne les mises à jour de fonctionnalités tout du moins. Sorti sous Android 10, le Pixel 4 sera donc mis à niveau vers les trois prochaines versions majeures d'Android. Le Pixel 5, lancé sous Android 11, est dans le même cas, et va donc recevoir un update supplémentaire puisqu'il est sorti un an plus tard.

Le Pixel 4 pouvant déjà profiter d'Android 11, il y a peu de différences à noter avec le Pixel 5 du côté de l'interface et des fonctionnalités. Certaines options de la dernière mise à jour sont bien exclusives à la gamme Pixel pour l'instant, mais les Pixel 5 comme les Pixel 4 y ont accès.

Prix

Le Pixel 4 était commercialisé à sa sortie au prix de 769 euros pour la version avec seulement 64 Go de stockage. On le trouve désormais moins cher sur quelques marketplaces, mais Google a arrêté de les vendre sur son site officiel.

Nous en parlions en début d'article, changement stratégie pour le groupe américain qui ne cherche plus à se positionner sur le segment premium trop dominé par Samsung et Apple notamment. Quelques sacrifices ont été consentis sur ce Pixel 5, notamment au niveau de la puce, pour faire baisser le prix de l'appareil, vendu 629 euros au lancement. C'est moins cher qu'un OnePlus 8 ou qu'un Xiaomi Mi 10 par exemple, preuve que Google essaie aussi de gratter des parts de marché aux constructeurs chinois. Une offre de précommande (entre le 30 septembre et le 14 octobre 2020) permet d'obtenir en cadeau un casque Bose QC35 II d'une valeur de 249 euros, une offre attractive si un tel produit vous intéresse.