Le Google Pixel 9 va dire adieu aux problèmes de réseau grâce à ce nouveau modem, il était temps

Google s'apprête à lancer la série Pixel 9. Cette dernière promet de résoudre les problèmes de réseau modèles antérieurs tout en intégrant une nouveauté majeure : la connectivité par satellite d'urgence.

Le Google Pixel 9 qui sortira à la fin de l'année 2024, va connaître une évolution importante avec l'intégration de la puce Tensor G4. Celle-ci promet d'optimiser les performances globales du téléphone. Cette nouvelle génération de processeurs est censée offrir une meilleure efficacité énergétique et une plus grande rapidité. Elle devrait, par exemple, réduire les temps de chargement des applications et rendre l'utilisation quotidienne plus agréable.

En plus des améliorations du processeur, la série Pixel 9 aborde également l'un des points faibles des modèles précédents : la connectivité. Historiquement, les utilisateurs de Pixel ont rencontré des problèmes de réseau dus à des modems moins performants. Les critiques ont souvent pointé du doigt les modems Exynos pour leurs déconnexions fréquentes et leur manque de stabilité, qui ont parfois entraîné des coupures complètes de service.

Le Pixel 9 aura une meilleur connexion réseau grâce au modem Exynos 5400

Le Pixel 9 intégrera le modem Exynos 5400, qui se distingue non seulement par une meilleure gestion de la consommation d'énergie mais aussi par une plus grande stabilité de connexion. Ce nouveau modem est également conçu pour supporter les communications via satellite. Cette fonctionnalité innovante est permise par la norme de communication 5G adaptée aux réseaux non-terrestres. Ce type de communication est essentiel pour garantir la connectivité dans les zones reculées ou lors de situations d'urgence.

Google a optimisé le fonctionnement du modem avec de nouvelles mises à jour logicielles, visant à corriger les erreurs passées et à rendre le système plus robuste. L'ajout de la connectivité par satellite est complété par l'introduction de l'application “Satellite Gateway”. Cette application est spécialement conçue pour améliorer la sécurité des utilisateurs en leur permettant de communiquer directement avec les services d'urgence par sms, sans avoir besoin d'une couverture réseau traditionnelle.

L'ensemble de ces innovations technologiques positionne donc le Pixel 9 comme une évolution importante de sa gamme. Le constructeur vise à améliorer la stabilité et les fonctionnalités des services mobiles. Avec ces mises à jour, Google fait un pas en avant dans l'adaptation de ses smartphones aux exigences du future de la connectivité.

Source : androidauthority