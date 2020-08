Pixel 5 : il faudra se contenter de la version XL, Google ne veut pas gêner son Pixel 4a 5G

Une nouvelle indiscrétion affirme que le Pixel 5 pourrait n’être commercialisé qu’en version XL, Google abandonnant la version de base pour laisser plus de place au Pixel 4a (5G). Le remplaçant du Pixel 4 s’appuierait sur un positionnement légèrement supérieur à celui du Pixel 4a. Équipé d’un Snapdragon 765G, il serait vendu sous la barre des 700 dollars.

Après le Pixel 4a, Google prépare l’arrivée du Pixel 5. L’entreprise a officiellement confirmé que le téléphone sera présenté en octobre, en même temps que la version 5G du Pixel 4a. Même si la firme de Mountain View n’a pas souhaité dévoiler les détails techniques de son prochain porte-étendard, de nombreuses fuites commencent déjà dévoiler la configuration de ce smartphone.

Nous avons relayé dans nos colonnes le passage du Pixel 5 dans les bases de données de l’application AI Benchmark. Celle-ci confirme que le smartphone profitera du Snapdragon 765G, un chipset compatible 5G, mais offrant des performances pas tout à fait haut de gamme. La présence de ce chipset avait déjà été évoquée par une rumeur datant du mois de mars. Il serait associé à 8 Go de RAM pour apporter de la fluidité.

Un analyste financier célèbre révélait également cet été que le Pixel 5 serait doté d’un écran OLED 120 Hz de 6,67 pouces fourni par Samsung et BOE. Une information qui ne précisait pas s’il s’agissait de la taille d’écran du Pixel 5 standard ou du Pixel 5 XL. Aujourd’hui, une nouvelle fuite provenant de Twitter affirme qu’il n’était pas utile de le préciser, puisqu’il n’y aura qu’une seule version.

Cette rumeur provient du leaker « Jason C ». Il explique dans son message que le Pixel 5 ne serait proposé qu’en une seule version avec un grand écran. Attendez-vous donc à ce que le Pixel 5 ressemble à un « Pixel 5 XL ». Google abandonnerait donc l’idée de créer un Pixel 5 de plus petite taille. Et pour cause : ce dernier serait remplacé par le Pixel 4a (5G) dont l’existence a été confirmée par la firme. Il confirme également que le Pixel 5 serait équipé du Snapdragon 765G.

Il ajoute une autre information très intéressante sur le Pixel 5 : son prix. Selon le leaker, le smartphone serait proposé par Google au prix de 699 dollars. Le Pixel 5 serait donc vendu aussi cher que le Find X2 Neo d’Oppo et le Motorola Edge, deux smartphones dotés d’une plate-forme identique et des prestations qui seront certainement similaires.

À ce prix, vous pourriez également vous acheter… le OnePlus 8 (8/128 Go) ou pratiquement deux OnePlus Nord. Le premier est doté du Snapdragon 865 et d’atours haut de gamme, tandis que le second profite du même chipset que le Pixel 5 avec un écran un peu plus petit. Autant dire que défendre le Pixel 5 sera moins facile que de louer les mérites du Pixel 4a.

-According to information I have been provided….

Google Pixel 5 expected to come in only XL variant with 765G variant priced at $699

— Jason C – I'm Just Saying (@ImjustSayingJC) August 12, 2020