Pixel 8a : une vidéo promotionnelle montre de quoi le smartphone est capable avant sa sortie

Le prochain smartphone de milieu de gamme Pixel 8a de Google a été teasé dans une vidéo promotionnelle officielle qui a fait l'objet d'une fuite avant son lancement attendu lors de la conférence des développeurs I/O 2024 le mois prochain.

Après avoir dévoilé le design du prochain Pixel 8a il y a de ça de nombreux mois, OnLeaks vient de lever le voile sur une vidéo promotionnelle du Pixel 8a, qui montre le smartphone en action. Dans celle-ci, Google détaille les différentes fonctionnalités IA que l’entreprise prévoit d’intégrer dans son smartphone abordable.

Les différentes fuites suggéraient déjà que le Pixel 8a allait être le premier Pixel de milieu de gamme à offrir des fonctionnalités boostées à l’IA grâce à sa puce Tensor G3. Parmi elles, Night Sight ou encore Photo Unblur, et d'autres options précédemment limitées aux modèles Pixel haut de gamme.

Quelles fonctionnalités IA pour le Pixel 8a ?

Au programme, une fonctionnalité appelée “Best Take” qui semble exploiter l'IA et l'apprentissage automatique pour aider les utilisateurs à capturer des photos de groupe parfaites. La promotion montre qu'il est possible de sélectionner la meilleure expression faciale et le meilleur positionnement pour chaque individu dans une photo de groupe après avoir pris plusieurs photos en succession rapide.

Un autre point fort est la disponibilité élargie de la fonctionnalité “Circle to Search” qui a fait ses débuts sur la série Galaxy S24 avant d'être déployée sur les appareils Pixel. Celle-ci permet de lancer facilement des recherches Google directement depuis ce qui se trouve sur votre écran, sur ce que voit votre caméra en entourant simplement les objets ou du texte.

La vidéo confirme également que le Pixel 8a comprendra des utilitaires d'IA pratiques comme Live Translate pour les traductions d'appels vocaux en temps réel et Audio Magic Eraser pour supprimer intelligemment les bruits de fond indésirables des enregistrements vidéo.

En termes de design, la vidéo divulguée corrobore les rendus précédents en révélant un coloris noir charbon et un bleu pâle pour le Pixel 8a. Avec un lancement prévu dans quelques semaines lors de la conférence Google I/O, la vidéo promotionnelle offre à ce jour le meilleur aperçu du smartphone, et vous pouvez la visionner dans son intégralité ci-dessous.