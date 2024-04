Google Pixel : la mise à jour d’avril corrige un bug très embêtant sur les smartphones

Quelques semaines seulement après son correctif de sécurité mensuel pour Android, Google diffuse une nouvelle mise à jour pour les téléphones Pixel récents. Mais cette deuxième version d'avril n'est pas un correctif de sécurité typique, il s'agit d'une mise à jour hors cycle visant à remédier à certains problèmes.

Selon les rapports de 9to5Google et la documentation officielle des opérateurs, la nouvelle mise à jour logicielle est actuellement déployée sur les Pixel 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold, Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Google a confirmé que cette version surprise apporte « une stabilité du réseau et des améliorations de performance » après de multiples plaintes concernant des appels coupés et des messages texte manquants sur les réseaux cellulaires au cours des derniers mois.

Verizon a été le premier à détailler la mise à jour sur son site web, notant qu'elle « fournit des améliorations de performance pour les appels/données LTE et les problèmes de réseau ». L'opérateur a commencé à envoyer le correctif à ses clients Pixel le 18 avril. Google précise que la mise à jour d'environ 7 Mo finira par être diffusée “globalement dans les régions et chez les opérateurs concernés au cours des prochaines semaines“.

Les Google Pixel reçoivent une mise à jour surprise

Les incidents localisés d'appels manqués tombant directement sur la messagerie vocale et de textes non délivrés ont commencé à apparaître chez certains utilisateurs de Pixel après la précédente mise à jour de sécurité d'avril. Bien que la cause exacte reste floue, les problèmes semblent être liés à la connectivité cellulaire générale sur la dernière gamme de smartphones de Google.

Rater des appels et des messages importants est clairement une situation intenable, en particulier sur les appareils phares haut de gamme censés être plus fiables que les autres. Voir Google déployer un patch très rapidement est donc une excellente nouvelle. Bien sûr, il reste à voir si cette mise à jour résout complètement les bugs cellulaires sur tous les modèles d'appareils et opérateurs concernés.

Après des années de plaintes concernant la lenteur et l'incohérence des mises à jour logicielles des Pixel, un problème que Google a lui-même reconnu, le géant de la recherche cherche clairement à anticiper un autre fiasco en résolvant les problèmes le plus rapidement possible.