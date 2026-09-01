Google Pixel 11 : cette option de recharge est bien pratique, mais mieux vaut ne pas en abuser

Google a lancé en même temps que sa gamme Pixel 11 une nouvelle option de recharge bien pratique si vous êtes pressé. Mais après analyse, mieux vaut l’utiliser ponctuellement si vous ne souhaitez pas dégrader la batterie de votre smartphone sur le long terme.

Parfois, quand il s’agit de la recharge de notre téléphone, nous sommes vraiment à 5 minutes près. Par chance, il existe des astuces qui fonctionnent vraiment pour booster la recharge de votre smartphone lorsque vous êtes pressé et on vous les a recensées dans un article dédié.

Mais il se trouve que Google veut également apporter sa pierre à l’édifice avec une nouvelle option de recharge disponible sur sa toute nouvelle gamme Pixel 11 : le Mode de recharge extrême. Android Authority a testé ce mode et nous livre ses observations, notamment quant à la potentielle surchauffe liée à une vitesse de charge accélérée.

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Le Mode de recharge extrême pourrait dégrader la batterie de votre Google Pixel sur le long terme

La description du Mode de recharge extrême est claire : il « permet d’augmenter la vitesse de recharge ». Il ne peut toutefois être activé manuellement que lorsque la batterie du smartphone est inférieure à 50 %. Il est accessible via le chemin suivant : Paramètres > Batterie et recharge > Mode de recharge extrême.

Pour fournir une vitesse de recharge plus rapide, cette option vient « suspendre les activités en arrière-plan, telles que les mises à jour d’applis ». En revanche, elle ne coupe ni les notifications, ni les appels, ni les SMS.

Face à cette promesse, on peut légitimement s’interroger : quid de la surchauffe ? On le sait, la chaleur est l’ennemie de nos appareils : elle réduit leurs performances, leur vitesse de charge, ainsi que la durée de vie de leur batterie. Google a déjà la réponse à cette crainte : « Votre téléphone gérera automatiquement les fluctuations thermiques et maintiendra votre batterie à une température normale. »

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Selon Android Authority qui a testé ce mode avec un Pixel 11 Pro XL, Google tient ses promesses avec un gain de pourcentage de batterie plus rapide, sans pour autant que cela soit révolutionnaire – l’adjectif « extrême » pour qualifier ce mode de recharge paraissant alors exagéré. Surtout, nos confrères ont mesuré la température : le Mode de recharge extrême dépasse le seuil maximal généralement reconnu de 40° C pendant une vingtaine de minutes, ce qui porte la température moyenne sur l’ensemble du cycle à 38,3 °C, au lieu de 35,4 °C.

Conclusion : cette option – puisque c’est ce qu’elle est – peut s’avérer pratique en complément d’autres astuces si l’on est pressé, mais mieux vaut ne l’utiliser qu’en dernier recours afin d’éviter de dégrader prématurément la batterie sur le long terme. Et si vous l’utilisez, les conseils habituels pour éviter la surchauffe pendant la recharge, comme retirer la coque ou ne pas charger son smartphone sur son lit ou sous son oreiller, s’appliquent d’autant plus.