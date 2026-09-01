On pensait la fonctionnalité IA exclusive aux Pixel 11 de Google, mais d’autres modèles sont concernés visiblement. La firme de Mountain View envisage même de l’étendre à d’autres marques de mobiles.

Bientôt, vous n’aurez presque plus besoin de fouiller dans votre smartphone Android pour l’utiliser au maximum de ses capacités. Les progrès de l’IA Gemini de Google, intégrée de plus en plus profondément au système d’exploitation mobile, font que le langage naturel devient la norme. Exemple avec la possibilité de réparer son mobile uniquement en décrivant le problème comme vous le feriez auprès d’un professionnel.

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Autre fonction utile dévoilée en même temps que les Pixel 11 : la capacité de Gemini à modifier lui-même les paramètres de votre appareil, en fonction de ce que vous cherchez à faire. Jusqu’à présent, seuls les derniers smartphones de Google en profitaient, mais il semble que cela a changé. Sur X (Twitter), Minhaz, un employé de l’entreprise, écrit que l’option « Aide sur l’appareil », est « désormais disponible sur les appareils Pixel (Android 17) ».

L’IA Gemini agit sur les paramètres des Pixel sous Android 17

Cela veut donc dire que tous les Pixel depuis le Pixel 6 inclus peuvent se servir de « Aide sur l’appareil » via l’application Gemini. Minhaz précise également que la fonction sera étendue à « davantage d’appareils Android, avec un éventail de fonctionnalités élargi », dans un futur plus ou moins proche. Être sous Android 17 est donc la condition préalable, mais on ignore si l’IA demandera aussi une puissance de calcul minimum.

Google launched a new feature in @GeminiApp called "Device Help" which is now available on Pixel devices (Android 17). An Android phone can typically have >300+ settings. You don't have to be a power user any more to truly customize your phone! All troubleshooting questions… https://t.co/mTWF1rNzdm pic.twitter.com/ytYGbL13T3 — Minhaz (@minhazav) August 31, 2026

Minhaz prend l’exemple d’une requête pour que son smartphone soit « très confortable à utiliser la nuit, surtout pour lire ». Gemini liste alors divers paramètres sur lesquels il propose d’agir. À vous de confirmer ou non, sachant que vous pouvez aussi désactiver manuellement certains paramètres directement depuis l’application. Nous avons testé la même demande de notre côté, et l’IA a simplement activé le mode Éclairage nocturne. Le déploiement de « Aide sur l’appareil » semble donc progressif, avec comme toujours la primeur pour les États-Unis.