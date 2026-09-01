Call of Duty Modern Warfare 4 : il reste quelques heures pour profiter d’un bon de 5 euros

Microsoft offre une carte cadeau d’une valeur de 5 euros aux joueurs qui précommandent Call of Duty Modern Warfare 4 sur Xbox ou PC (store Xbox). Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Si vous comptez acheter Call of Duty Modern Warfare 4 en édition numérique sur le Xbox Store, que ce soit sur console ou PC, c’est peut-être le bon moment pour valider sa précommande. Microsoft a activé son programme Xbox Store Incentive pour le titre, ce qui signifie qu’il est possible de récupérer une carte cadeau d’une valeur de 5 euros pouvant être utilisée sur les boutiques Microsoft et Xbox pour acheter des produits, services, jeux, abonnements…

Seulement, cette offre promotionnelle se termine aujourd’hui, le 1er septembre 2026, à 23 h 59. Il est précisé que la carte cadeau doit être utilisée avant le 15 décembre 2026 et dépensée dans les 90 jours suivant son activation, ce qui nous amène à la mi-mars. Si vous ne comptez rien acheter jusque-là, pas besoin de se précipiter, donc. Mais si vous aviez déjà prévu de vous offrir Call of Duty Modern Warfare 4 plein pot sur ces plateformes, et que les 5 euros peuvent vous être utiles pour une future acquisition, autant ne pas se priver.

Call of Duty Modern Warfare 4 : des bonus de précommande

Microsoft détaille la procédure pour obtenir leur carte cadeau :

Pour PC : Les clients recevront une notification sur l’application Xbox pour PC dans les 35 jours suivant la sortie du jeu. La carte cadeau Xbox à laquelle le client a droit se trouvera dans la section « Offres et crédits » sur xbox.com/play. Sélectionnez votre icône de profil en haut à droite, puis « Offres et crédits » pour la trouver et l’utiliser.

Les clients recevront une notification sur l’application Xbox pour PC dans les 35 jours suivant la sortie du jeu. La carte cadeau Xbox à laquelle le client a droit se trouvera dans la section « Offres et crédits » sur xbox.com/play. Sélectionnez votre icône de profil en haut à droite, puis « Offres et crédits » pour la trouver et l’utiliser. Pour console : Vous recevrez une notification sur votre console dans les 35 jours suivant la sortie du jeu. La carte cadeau Xbox à laquelle vous avez droit se trouve dans la section « Offres et crédits ». Ouvrez le Microsoft Store, sélectionnez votre icône de profil en haut à gauche, puis « Offres et crédits » pour la trouver et l’utiliser.

En précommandant Call of Duty Modern Warfare 4, les joueurs recoivent également (sans date limite au 1er septembre, cette fois) :

Apparence d’Opérateur Chasseur assassin

Pack de camouflage Perle dorée et opportunité de débloquer le camouflage d’arme Ruine dorée

Accès anticipé à la Campagne à partir du 16 octobre

Le jeu sort le 23 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Switch 2.