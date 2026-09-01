Le Sony WH-1000XM5 chute sous les 200 € : deux fois moins cher qu’à sa sortie

Le Sony WH-1000XM5 est en promotion à moins de 200 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement. Une opportunité pour vous offrir l’un des meilleurs casques à réduction de bruit du moment.

Sony WH 1000 XM5

Sony demandait 419,99 € pour le WH-1000XM5 à son lancement. Même s’il n’est plus tout jeune, le casque reste l’une des références du marché, et n’a rien perdu de son intérêt, surtout à son prix actuel dans le cadre des promos AliExpress de la rentrée. Le site le propose en promotion à 198,66 €. La livraison reste gratuite, depuis la France.

Pour arriver à ce prix, il faut utiliser le code promo, PHD18 au panier. Le casque qui est affiché à 216,66 € passe ainsi sous la barre des 200 €. Sur la boutique du fabricant, son prix habituel se situe désormais autour de 269 €. Vous réalisez ainsi une économie de 70 € par rapport à ce prix de référence, soit un peu plus de 26 % de remise. En considérant son prix de lancement, cela représente respectivement 221 € et 53 % de réduction.

Une réduction de bruit adaptative doublée d’un excellent confort d’écoute

Huit microphones captent les sons qui entourent le casque, puis deux processeurs ajustent la réduction de bruit en temps réel. Le traitement évolue en fonction des conditions environnantes, mais aussi de la manière dont le casque est porté. L’isolation sonore n’est donc pas figée.

Le Sony WH-1000XM5 dispose de transducteurs de 30 mm travaillent qui produisent un son détaillé, et vous avez la possibilité d’ajuster les plages de fréquence depuis l’application. Le casque est compatible avec le DSEE Extreme, une technologie qui améliore la qualité des fichiers audio compressés en récupérant certains détails perdus.

Le codec LDAC et la connexion multipoint sont également disponibles. Le Sony WH-1000XM5 pèse environ 250 grammes et ses larges coussinets entourent complètement les oreilles, de quoi accompagner plusieurs heures de travail ou un long trajet sans donner l’impression de porter un casque massif.

Sony annonce 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée. Une charge complète peut donc suffire pour plusieurs jours, à raison de quelques heures d’écoute par jour. Trois minutes sur un chargeur USB Power Delivery permettent de récupérer environ trois heures d’écoute.


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