Xiaomi officialise ses nouveaux smartphones gaming haut de gamme : voici les Poco F9 Ultra et Poco F9 Pro

La série Poco F de Xiaomi s’agrandit : la marque chinoise officialise aujourd’hui deux nouveaux smartphones gaming haut de gamme. Nouvelle étape franchie dans le domaine du gaming, améliorations globales, prix et renouvellement du partenariat avec Bose : voici ce qu’il faut savoir sur le Poco F9 Pro et le Poco F9 Ultra.

Poco F9 Ultra Poco F9 Pro
Crédits : Xiaomi / Montage : Phonandroid

Xiaomi renouvelle sa série de smartphones haut de gamme avec les Poco F9 Pro et Poco F9 Ultra. S’ils sont orientés gaming, et marquent par ailleurs une avancée majeure dans ce domaine, les deux appareils bénéficient également d’améliorations plus globales afin de séduire davantage d’utilisateurs.

Audio amélioré, capacités photo aussi, innovations jusque dans le design… Les Poco F9 Ultra et Poco F9 Pro partagent plusieurs de leurs caractéristiques principales et des nouveautés apportées à la gamme. Mais ils profitent également d’améliorations propres. On vous les présente.

Une expérience qui se veut orientée gaming, mais surtout polyvalente

Les performances sont au cœur de la série Poco F et les Poco F9 repoussent encore les limites, sur le plan tant du logiciel que du matériel. On retrouve pour la première fois sur cette série une combinaison permettant d’activer la technologie Smart Frame Rate jusqu’à 185 images par seconde : celle du processeur avec la puce VisionBoost D8 dédiée au traitement visuel.

Pour une expérience de jeu ultra-fluide, l’évolution se joue également au niveau du logiciel avec l’intégration du moteur WildBoost ou encore un suivi gyroscopique de 200 Hz pour traduire rapidement et précisément chaque geste en action. Cette fluidité à toute épreuve est également soutenue par le système de refroidissement Poco 3D IceLoop.

C’est également dans cette optique d’améliorer le gaming que la collaboration entre les Poco F9 de Xiaomi et Bose introduit un nouveau mode audio baptisé Game, pour une meilleure perception spatiale et un son plus immersif.

Poco F9 Ultra Poco F9 Pro
Crédits : Xiaomi

Mais le gaming n’est pas le seul domaine dans lequel la série Poco F9 opère un bond : elle inaugure le premier système ultra-net de 200 MP de Xiaomi, avec stabilisation optique. Sa vocation ? Permettre de capturer des détails précis et de recadrer les clichés sans sacrifier leur qualité. La vidéo n’a pas non plus été oubliée avec la fonction « Live Cinematography » qui offre un rendu cinématographique aux enregistrements.

La capacité de la batterie des deux modèles a également été revue à la hausse afin de garantir une autonomie à l’épreuve des usages intensifs et du quotidien.

Avec la série Poco F9, Xiaomi innove également au niveau du design. Le modèle Pro dans sa robe Aurora Green adopte la première dalle luminescente de la marque chinoise. Quant à la déclinaison Ultra, elle introduit un éclairage dynamique au dos avec des effets personnalisables pour les appels, les jeux, la musique ou encore les notifications.

Les fiches techniques et spécificités des Poco F9 Ultra et Poco F9 Pro

Le Poco F9 Pro et le Poco F9 Ultra partagent plusieurs de leurs caractéristiques principales :

  • Écran AMOLED avec technologie Poco HyperRGB
  • Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • VisionBoost D8
  • Taux de rafraîchissement maximal de 185 Hz
  • Luminosité maximale en pic : 10 000 nits
  • Corning Gorilla Glass 7i
  • Compatible avec une charge HyperCharge filaire de 100 W et sans fil de 50 W
  • Haut-parleurs stéréo symétriques (115D pour le Poco F9 Ultra et 1115F pour le Pro).
  • Technologie Sound by Bose
  • Compatible Dolby Atmos et Hi-Res
  • Capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique et une ouverture de f/1.68
  • Caméra selfie de 32 MP
  • Xiaomi HyperOS 3
  • Compatible Bluetooth 6.0 et Wi-Fi 7

Mais chaque modèle dispose de ses spécificités :

  • La taille de l’écran d’abord : on a une dalle de 6,59 pouces pour le Poco F9 Pro et une dalle de 6,9 pouces pour le Poco F9 Ultra
  • Le poids: on est sur 206 g avec le Poco F9 Pro et 235 g avec le Poco F9 Ultra
  • La batterie: le Poco F9 Pro embarque une batterie de 6 330 mAh ; celle du Poco F9 Ultra a une capacité de 8 050 mAh
  • La configuration photo: le Poco F9 Pro a un téléobjectif flottant de 50 MP avec une ouverture de f/2.0 et un capteur ultra grand angle de 8 MP avec une ouverture de f/2.25 ; là où le Poco F9 Ultra est doté d’un téléobjectif périscopique de 50 MP avec une ouverture de f/3.0 et un capteur ultra grand angle de 50 MP avec une ouverture de f/2.4.

Prix et disponibilité

Les Poco F9 Pro et Poco F9 Ultra sont disponibles sur le site de Xiaomi, qui propose un prix de lancement indiqué entre parenthèses ci-dessous.

Le Poco F9 Pro se décline en trois coloris, à savoir vert, blanc et noir. Deux configurations sont proposées :

  • 256+12 Go : 903 euros (739 euros)
  • 512+12 Go : 1 003 euros (799 euros)
Poco F9 Pro
Crédits : Xiaomi / Montage : Phonandroid

Le Poco F9 Ultra, lui, est proposé en deux coloris : rouge et noir. Plusieurs variantes existent également :

  • 256+12 Go : 1 103 euros (829 euros)
  • 512+16 Go : 1 203 euros (899 euros)
Poco F9 Ultra
Crédits : Xiaomi / Montage : Phonandroid

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