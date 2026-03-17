Chrome sur Android facilite enfin l’accès aux favoris, voici comment activer cette option bien pratique

Chrome sur Android se dote enfin d’une option bien pratique : l’affichage de la barre des favoris accessible directement depuis la page d’accueil du navigateur. Google rapproche ainsi l’expérience des smartphones pliants et des tablettes de celle proposée sur PC. On vous explique dans cet article comment activer cette nouveauté.

Ce n’est plus un secret : Google a entamé un véritable processus de « bureau-fication », pour reprendre l’expression déjà lue sur le site d’Android Authority. La firme de Mountain View s’y prend de plusieurs façons : avec Aluminium OS, son système d’exploitation fusionnant Android et ChromeOS, mais aussi avec l’emprunt de fonctions de sécurité à ChromeOS pour Android 17 justement ou encore avec le Mode Bureau d’Android.

Mais puisque le diable se cache dans les détails, le géant de la tech soigne les moindres recoins de ses applications. En témoigne la dernière version de Chrome (146) sur Android. Début janvier, nous vous informions que l’application Chrome sur Android allait faciliter l’accès aux favoris. Il semble désormais que le déploiement de cette option bien pratique empruntée à la version web du célèbre navigateur se généralise. Un ajustement subtil qui change la donne. On vous explique comment l’activer.

Voici comment activer la barre des favoris de Chrome sur smartphone pliant et tablette Android

Jusqu’à présent, consulter ses favoris enregistrés dans Chrome sur Android nécessitait plusieurs étapes, contrairement à la version web où ils apparaissent directement sur la page d’accueil grâce à la barre dédiée, située juste en-dessous de la barre de recherche (ou omnibox). Cette barre de favoris, Google l’exporte désormais sur la version Android de l’application Chrome, comme l'a repéré 9to5Google. Seule restriction : cette nouveauté est réservée aux smartphones pliants et aux tablettes.

Cet accès facilité aux favoris offre ainsi une expérience de navigation sur les « grands écrans » proche de celle proposée sur un PC : la barre des favoris s’affiche de la même manière, sur la largeur de l’écran, sous la barre de recherche, avec icônes et noms des sites web sauvegardés. Seule différence : une option « Tous les favoris » pour y accéder en un tap.

Pour profiter de cette nouvelle option, voici la marche à suivre :

Assurez-vous d’abord que la dernière version de Chrome (146) est installée

Ouvrez l’application sur votre appareil

Rendez-vous dans les Paramètres

Sélectionnez Apparence

Activez l’interrupteur Afficher la barre de favoris

Tadam, le tour est joué ! Et si jamais la barre des favoris ne s’affiche pas immédiatement, tenter de forcer l’arrêt de l’application avant de la rouvrir. C’est déjà une bonne avancée pour réduire le retard de l’application Android sur la version web de Chrome – à quand le support des extensions ?

La mise à jour apporte une autre nouveauté pour les appareils pliants : elle concerne la barre d’adresse. Lorsque le smartphone est replié, appuyer sur la barre d’adresse de manière prolongée permet de la déplacer en haut ou en bas de l’écran.