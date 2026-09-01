One UI 9 : Samsung confirme le déploiement imminent de la version stable sur les Galaxy S26

Après pas moins de huit versions bêta, One UI 9 est sur le point d’arriver en version stable sur les Galaxy S26. Samsung a annoncé la bonne nouvelle sur ses forums d’entraide, sans donner de date précise.

samsung galaxy s26 test

Jamais huit sans neuf ? Apparemment si. Samsung n’a pas hésité à enchaîner les bêtas pour s’assurer du bon fonctionnement de One UI 9, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 17. Tant et si bien que les Galaxy S26, les derniers flagships non pliants du constructeur, ont déjà eu droit à huit versions de test, tandis que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 tournent sur une version stable depuis leur sortie.

Aussi, tout le monde attendait le mois de septembre au tournant, car c’est généralement à la rentrée que la firme coréenne se décide enfin à déployer la version finale de sa surcouche. Cette dernière a joué le teasing en choisissant d’abord de lancer la première bêta de la surcouche sur les Galaxy S25 plus tôt dans la journée. Mais certains y ont vu le signe de l’arrivée imminente de la mise à jour pour le grand public. Ils avaient raison.

Sur le même sujet — One UI 9 : Samsung pourrait bientôt étendre cette fonction anti-arnaque à davantage de smartphones Galaxy

One UI 9 sera bientôt disponible en version stable sur les Galaxy S26

En effet, comme l’a souligné le leaker Ice Universe sur X (anciennement Twitter), Samsung vient tout juste de publier un message sur ses forums d’entraide annonçant la bonne nouvelle. « Nous aimerions vous informer que la version stable de One UI 9.0 arrivera bientôt », écrit le constructeur. « Veuillez rester attentifs sur l’application Samsung Members, car vous serez informé de sa disponibilité sur votre appareil ».

Pas de date précise en vue donc, mais on peut compter sur le fait que Samsung se décide généralement à annoncer le déploiement d’une mise à jour lorsque celle-ci est sur le point d’être finalisée. On peut donc raisonnablement espérer voir celle-ci débarquer dans les prochains jours, au plus tard début de semaine prochaine. Comme toujours, les utilisateurs coréens devraient être les premiers à en bénéficier, avant que le reste du monde ne leur emboîte le pas.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Zendure casse encore les prix de sa gamme SolarFlow pour la rentrée

Du 1er au 15 septembre 2026, Zendure casse les prix sur sa gamme SolarFlow dans une seconde vague de promotions. Jusqu’à 880 € de remise sur un pack complet, l’occasion de franchir…

YouTube : partager une vidéo sur sa TV depuis son smartphone va devenir beaucoup plus simple

Google vient d’annoncer une mise à jour de taille pour son application YouTube sur Android. La firme a complètement revu le système de cast, qui permet de partager une vidéo…

La plus vaste étude jamais menée sur les batteries de voitures électriques désigne un grand gagnant

Plus de 500 000 contrôles indépendants permettent de suivre l’état des batteries de voitures électriques après plusieurs années d’utilisation. Les résultats d’ensemble sont plutôt rassurants. Dans le détail, certains modèles…

La Galaxy Tab A11 est à moitié prix : l’expérience Samsung pour seulement 96 €

La Galaxy Tab A11, la tablette la plus accessible de Samsung, est à moins de 100 €. Si vous recherchez une petite tablette, signée Samsung de surcroît, c’est une opportunité…

Le Samsung Galaxy S27 traînerait toujours la même faiblesse depuis sept générations

Le Samsung Galaxy S27 se retrouve désormais dans un registre d’homologation chinois. Ce passage administratif donne un premier aperçu technique du téléphone. Les adeptes de charge accélérée pourraient ne pas…

Google Messages : la dernière mise à jour corrige enfin ce bug catastrophique qui révèle vos vieux textos au mauvais destinataire

Depuis plusieurs semaines, les utilisateurs de Google Messages s’inquiètent d’un bug particulièrement grave. En envoyant un SMS ou RCS à quelqu’un, le destinataire pourrait en même temps recevoir la copie…

Android : la mise à jour Pixel Drop de septembre 2026 ajoute ces 5 nouveautés

Google déploie en ce moment le Pixel Drop de septembre 2026, la mise à jour d’Android avec son lot de nouveautés. Elles sont suffisamment diverses pour que chacun en trouve…

Grâce à une remise de plus de 100 €, le Redmi Note 15 5G perd le tiers de son prix

Le prix du Redmi Note 15 5G est en baisse de 37% grâce à une double remise. Une réduction de base et un code promo à saisir au panier le…

Avec Google Pics, générez et modifiez des images directement dans Docs, Slides ou Drive

Google lance un nouveau service, Google Pics, chargé de générer et modifier des images par IA directement dans la suite de services comme Google Docs, Slides ou encore Drive. Encore…

Android Drop : la mise à jour de septembre est là, voici ses 5 nouveautés

Google aborde la rentrée sur les chapeaux de roues. Septembre vient à peine de commencer que la firme de Mountain View publie une mise à jour Android Drop qui apporte…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.