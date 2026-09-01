One UI 9 : Samsung confirme le déploiement imminent de la version stable sur les Galaxy S26

Après pas moins de huit versions bêta, One UI 9 est sur le point d’arriver en version stable sur les Galaxy S26. Samsung a annoncé la bonne nouvelle sur ses forums d’entraide, sans donner de date précise.

Jamais huit sans neuf ? Apparemment si. Samsung n’a pas hésité à enchaîner les bêtas pour s’assurer du bon fonctionnement de One UI 9, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 17. Tant et si bien que les Galaxy S26, les derniers flagships non pliants du constructeur, ont déjà eu droit à huit versions de test, tandis que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 tournent sur une version stable depuis leur sortie.

Aussi, tout le monde attendait le mois de septembre au tournant, car c’est généralement à la rentrée que la firme coréenne se décide enfin à déployer la version finale de sa surcouche. Cette dernière a joué le teasing en choisissant d’abord de lancer la première bêta de la surcouche sur les Galaxy S25 plus tôt dans la journée. Mais certains y ont vu le signe de l’arrivée imminente de la mise à jour pour le grand public. Ils avaient raison.

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One UI 9 sera bientôt disponible en version stable sur les Galaxy S26

En effet, comme l’a souligné le leaker Ice Universe sur X (anciennement Twitter), Samsung vient tout juste de publier un message sur ses forums d’entraide annonçant la bonne nouvelle. « Nous aimerions vous informer que la version stable de One UI 9.0 arrivera bientôt », écrit le constructeur. « Veuillez rester attentifs sur l’application Samsung Members, car vous serez informé de sa disponibilité sur votre appareil ».

Pas de date précise en vue donc, mais on peut compter sur le fait que Samsung se décide généralement à annoncer le déploiement d’une mise à jour lorsque celle-ci est sur le point d’être finalisée. On peut donc raisonnablement espérer voir celle-ci débarquer dans les prochains jours, au plus tard début de semaine prochaine. Comme toujours, les utilisateurs coréens devraient être les premiers à en bénéficier, avant que le reste du monde ne leur emboîte le pas.