Google Messages prépare deux nouveautés : une fonction disparue revisitée et une option inédite, voici lesquelles

Google s’efforce d’améliorer son application Messages. Cela passe par l’introduction de nouvelles fonctionnalités, mais également par la restauration d’anciennes options mystérieusement disparues. Le code de la dernière version bêta de l’application reflète cette double stratégie. Voici ce qu’il révèle.

Google Pixel 10 Pro Fold
Crédits : Phonandroid

Google semble avoir un rapport particulier à son application Messages. S’il l’améliore régulièrement il vient par exemple d’y intégrer une fonction de partage de localisation en temps réel, il la prive parfois d’options pourtant appréciées des utilisateurs. La version bêta v20260320 de Google Messages incarne bien cette dichotomie.

Elle contient en effet du code suggérant le développement d’une nouvelle fonctionnalité, tandis que d’autres lignes sous-entendent la réintroduction qui avait été supprimée lors de la refonte de l’interface de l’application en juillet 2025 – ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Google fait marche arrière.

Lire aussi – Google Messages : la disparition de cette option de connexion va bientôt compliquer la vie des utilisateurs sur PC

Google prépare deux fonctions : l’une d’elles est inédite, l’autre fait son grand retour

En 2023, Google Messages a introduit la prise en charge de l’Ultra HDR dans les conversations RCS. Ce support permettait d’envoyer des photos de meilleure qualité, mais son déploiement avait été bancal. La qualité Ultra HDR ne s’affichait pas directement dans les miniatures des photos envoyées dans les conversations : pour voir l’effet Ultra HDR, il fallait appuyer sur l’image – si bien que nombreux sont ceux à être passés à côté.

Ainsi, après l’avoir supprimé en juillet dernier lors la refonte de l’interface, Google s’apprêterait non seulement à restaurer le support Ultra HDR, mais à le faire correctement – c’est-à-dire en permettant la visualisation du rendu Ultra HDR directement dans la conversation. C’est en tout cas ce que suggèrent les lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority dans la dernière version bêta de l’application.

Mais ce n’est pas la seule découverte qu’ils y ont faite. Le géant de la tech serait en train de tester une option inédite pour les transcriptions de messages vocaux : « Copier ». Actuellement, il est impossible de copier le texte d’une transcription, si bien que si vous souhaitez sauvegarder une adresse ou une liste de courses, vous êtes obligés de la recopier manuellement. Cette nouvelle option accessible via un appui prolongé faciliterait ainsi la sauvegarde du texte dans le presse-papier.

Encore une fois, rien ne garantit que ces fonctions seront déployées telles quelles – ni si elles le seront un jour. Par exemple, avant de réintroduire le support Ultra HDR au sein des conversations, la firme de Mountain View pourrait envisager d’implémenter une option de désactivation – les changements de luminosité soudains dus aux images HDR pouvant être agaçants.


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