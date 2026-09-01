Le Poco X8 est officiel : Xiaomi présente son nouveau champion de l’endurance

Six mois après avoir lancé les Poco X8 Pro et Poco X8 Pro Max, Xiaomi dévoile la déclinaison classique de la gamme et successeur du Poco X7 : le Poco X8. Nouveautés, améliorations, caractéristiques principales… on vous les présente dans cet article.

En mars dernier, Xiaomi a dévoilé les déclinaisons Pro de la gamme Poco X8, la version classique manquant à l’appel. Il fallait simplement faire preuve de patience puisque, un an et demi après avoir sorti le Poco X7, la marque chinoise officialise désormais son successeur : le Poco X8.

L’an dernier, la communication autour du Poco X7 était orientée vers la puissance du terminal. Comme si la gamme n’avait plus rien à prouver dans ce domaine, la marque mise cette année sur l’autonomie : elle proclame le Poco X8 comme le « champion de l’endurance ». Et ce n’est pas la seule amélioration que Xiaomi a apporté à ce modèle.

Xiaomi mise sur l’autonomie avec le Poco X8, mais pas seulement

Par rapport au Poco X7, plusieurs évolutions bienvenues ont été apportées au Poco X8. Le fil rouge de toutes ces améliorations est la suivante : optimiser l’expérience des utilisateurs au quotidien. La première concerne la taille de l’écran qui passe de 6,67 pouces à 6,83 pouces, et dont la luminosité maximale (en pic) a également été augmentée.

La deuxième fait office de véritable bond en avant puisque le Poco X8 embarque une batterie à la capacité impressionnante de 8 340 mAh (pour plus de deux jours d’autonomie), contre 5 110 mAh pour le Poco X7 – c’est presque autant que le Poco X8 Pro Max, qui offre « la plus grande batterie de l’histoire de POCO » selon Xiaomi avec 8500 mAh. L’objectif ? Que l’utilisateur puisse profiter des performances polyvalentes (multitâche, réactivité, IA avec Gemini, Xiaomi HyperIsland…) et de la fluidité du Poco X8 toute la journée.

En termes de design, l’appareil allie élégance (finition sablée du châssis, bordures ultrafines…) et robustesse. Le Poco X8 inaugure notamment le premier Mode Sous-Marin (Underwater) de la marque pour l’appareil photo – notez que cette fonction est restreinte à un usage en eau douce, pendant 30 minutes et jusqu’à 2 mètres de profondeur.

Prix et disponibilité

Voici donc en résumé les caractéristiques principales du Poco X8 :

Écran AMOLED 1.5 K de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Luminosité maximale de 3 500 nits

Poids de 223 g

Corning Gorilla Glass Victus 2

IP69K et mode sous-marin (Underwater)

Processeur Snapdragon 6s Gen 4

Capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique et ouverture de f/1.8

Caméra selfie de 16 MP

Batterie de 8 340 mAh pour plus de deux jours d’autonomie

Compatible avec la charge HyperCharge de 67 W et une recharge filaire inversée de 22,5 W

et une recharge filaire inversée de 22,5 W Surcouche maison de Xiaomi : HyperOS 3

Compatible Dolby Atmos et Hi-Res

Le Poco X8 se décline en trois coloris : orange, noir et blanc. Deux configurations existent :

256+8 Go : 403 euros

256+12 Go : 453 euros

Le Poco X8 est disponible sur le site de Xiaomi. La marque chinoise propose une offre de lancement, valable entre le 1er et le 21 septembre 2026 : 299 euros pour la version 8 Go de RAM et 329 euros pour la version 12 Go.