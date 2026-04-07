Google Photos ajoute enfin cette option attendue depuis longtemps pour les vidéos

L'application Google Photos sur Android se dote enfin d'une fonction permettant de modifier la vitesse de lecture vidéo. Une option qui paraît basique, mais qui manquait jusqu'ici à l'appel.

Ralentir ou accélérer la lecture d'une vidéo au sein de l'application Google Photos pour Android devient enfin possible. Aussi surprenant qu'il soit, cette fonction pourtant basique de n'importe quel lecteur vidéo était pourtant absente. Elle a été ajoutée côté serveur et ne nécessite donc aucune mise à jour de l'app pour apparaître. Si vous disposez d'une version suffisamment récente de Google Photos, vous devriez donc pouvoir y accéder dès maintenant.

“Nous sommes ravis de vous annoncer que la possibilité de modifier la vitesse de lecture de vos vidéos dans Google Photos sur Android est désormais disponible. Cette fonctionnalité était très attendue par notre communauté et nous sommes heureux de la rendre enfin accessible”, a déclaré Google.

Comment ralentir ou accélérer la vitesse de lecture d'une vidéo dans Google Photos

Quatre options de modification de vitesse s'offrent désormais à nous : 0,25X, 0,5X, 1,5X et 2X, qui viennent s'ajouter à la vitesse 1X de base. On peut donc accélérer la lecture d'une vidéo jusqu'à 2 fois et la ralentir jusqu'à 4 fois, donnant une fausse impression de slow motion.

Voici la procédure à suivre pour changer la vitesse de lecture d'une vidéo dans Google Photos :

Sur votre appareil Android, ouvrez l'application Google Photos.

Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur Plus (3 points verticaux en haut à droite) puis sur Vitesse de lecture .

Choisissez la vitesse souhaitée.

Effectuez un retour en arrière par geste ou bouton de navigation ou appuyez simplement en-dehors du menu qui s'est ouvert pour revenir à la vidéo dans la nouvelle vitesse de lecture.

Le réglage ne vaut que pour la vidéo en cours de lecture, la vitesse 1X par défaut reprenant ses droits lorsqu'on ouvre une autre vidéo. Quitter la vidéo et y revenir a le même effet, la lecture sera de nouveau à une vitesse de 1X. Pour modifier définitivement la vitesse de lecture d'une vidéo, il faut sélectionner Modifier > Vitesse et choisir entre 0,25X, 0,5X, 2X et 4X.