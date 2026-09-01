Nouveau jour, nouveau bug pour la toute récente gamme Pixel 11. Il concerne cette fois-ci un geste bien pratique. Le problème, ce n’est pas qu’il ne fonctionne plus ; au contraire : la fonctionnalité est trop sensible, ce qui lui fait perdre de son intérêt. Voici la seule solution en attendant un correctif de la part de Google.

Les Google Pixel proposent une fonction bien pratique pour consulter l’heure, les notifications ou toute autre information qui pourrait s’afficher sur l’écran de verrouillage : Relever le téléphone pour activer l’écran. Comme son nom l’indique, nul besoin d’appuyer sur l’écran ou sur un bouton : vous n’avez qu’à vous saisir de votre smartphone pour que la dalle s’allume.

Mais il semble que cette fonctionnalité rencontre un dysfonctionnement, notamment sur les Pixel 11 Pro qui présenteraient une sensibilité exacerbée. En effet, plusieurs propriétaires de ce modèle ont signalé sur Reddit que leur téléphone s’allumait alors même qu’il était simplement posé sur une table ou un canapé – et ce n’est pas à cause d’une notification entrante.

Lire aussi – Pixel 11 : Google refuse de rembourser les utilisateurs qui échangent leur Pixel 10 à l’achat, que se passe-t-il ?

Ce geste bien pratique est bien trop sensible sur les Google Pixel 11

Plusieurs témoignages publiés par des utilisateurs sur Reddit convergent : l’écran de leur Pixel 11 Pro s’allume sans même qu’ils ne le touchent. Comme le rapporte Android Authority, poser un objet sur la même table, faire un virage serré en voiture ou même ne rien faire suffirait à réveiller leur téléphone. Certains internautes ayant l’habitude des Pixel puisqu’ils en ont eu d’autres auparavant déclarent même que la fonctionnalité est significativement plus sensible sur leur nouveau Pixel 11.

Il pourrait toutefois s’agir d’un bug qui n’est pas exclusif aux Pixel 11. Nos confrères recensent au moins un témoignage d’un comportement similaire sur un Pixel 9 Pro. Quoi qu’il en soit, Google n’a pas encore apporté de réponse – et encore moins de correctif – à ce problème.

Alors en attendant, la seule solution non pas pour corriger mais pour contourner ce dysfonctionnement reste de désactiver la fonction Relever le téléphone pour activer l’écran. Voici comment procéder :

Ouvrez l’application Paramètres

Rendez-vous dans la section Système

Appuyez sur Gestes dans la section Interaction

dans la section Sélectionnez Relever le téléphone pour activer l’écran

Désactivez la fonctionnalité

C’est finalement le lot des nouveaux smartphones : ils inaugurent des fonctionnalités inédites, mais leurs propriétaires essuient souvent quelques dysfonctionnements, mineurs ou plus importants lors de leurs premières semaines de vie. Et la gamme Pixel 11 n’échappe visiblement pas à la règle.