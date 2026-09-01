Pixel 11 : ce geste bien pratique est surtout bien trop sensible sur les derniers smartphones de Google

Nouveau jour, nouveau bug pour la toute récente gamme Pixel 11. Il concerne cette fois-ci un geste bien pratique. Le problème, ce n’est pas qu’il ne fonctionne plus ; au contraire : la fonctionnalité est trop sensible, ce qui lui fait perdre de son intérêt. Voici la seule solution en attendant un correctif de la part de Google.

Test Google Pixel 11
Crédits : Phonandroid

Les Google Pixel proposent une fonction bien pratique pour consulter l’heure, les notifications ou toute autre information qui pourrait s’afficher sur l’écran de verrouillage : Relever le téléphone pour activer l’écran. Comme son nom l’indique, nul besoin d’appuyer sur l’écran ou sur un bouton : vous n’avez qu’à vous saisir de votre smartphone pour que la dalle s’allume.

Mais il semble que cette fonctionnalité rencontre un dysfonctionnement, notamment sur les Pixel 11 Pro qui présenteraient une sensibilité exacerbée. En effet, plusieurs propriétaires de ce modèle ont signalé sur Reddit que leur téléphone s’allumait alors même qu’il était simplement posé sur une table ou un canapé – et ce n’est pas à cause d’une notification entrante.

Lire aussi – Pixel 11 : Google refuse de rembourser les utilisateurs qui échangent leur Pixel 10 à l’achat, que se passe-t-il ?

Ce geste bien pratique est bien trop sensible sur les Google Pixel 11

Plusieurs témoignages publiés par des utilisateurs sur Reddit convergent : l’écran de leur Pixel 11 Pro s’allume sans même qu’ils ne le touchent. Comme le rapporte Android Authority, poser un objet sur la même table, faire un virage serré en voiture ou même ne rien faire suffirait à réveiller leur téléphone. Certains internautes ayant l’habitude des Pixel puisqu’ils en ont eu d’autres auparavant déclarent même que la fonctionnalité est significativement plus sensible sur leur nouveau Pixel 11.

Il pourrait toutefois s’agir d’un bug qui n’est pas exclusif aux Pixel 11. Nos confrères recensent au moins un témoignage d’un comportement similaire sur un Pixel 9 Pro. Quoi qu’il en soit, Google n’a pas encore apporté de réponse – et encore moins de correctif – à ce problème.

Alors en attendant, la seule solution non pas pour corriger mais pour contourner ce dysfonctionnement reste de désactiver la fonction Relever le téléphone pour activer l’écran. Voici comment procéder :

  • Ouvrez l’application Paramètres
  • Rendez-vous dans la section Système
  • Appuyez sur Gestes dans la section Interaction
  • Sélectionnez Relever le téléphone pour activer l’écran
  • Désactivez la fonctionnalité
Pixel 11 bug geste Relever le téléphone pour allumer l'écran
Crédits : Phonandroid

C’est finalement le lot des nouveaux smartphones : ils inaugurent des fonctionnalités inédites, mais leurs propriétaires essuient souvent quelques dysfonctionnements, mineurs ou plus importants lors de leurs premières semaines de vie. Et la gamme Pixel 11 n’échappe visiblement pas à la règle.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google : les aperçus IA deviennent encore plus envahissants et empêchent de voir les vrais résultats de recherche

Google veut vraiment que vous utilisiez ses aperçus IA et n’hésite pas pour cela à littéralement envahir votre écran. Depuis quelques jours, il semble que le géant du web ait…

Gemini peut modifier les paramètres de votre Pixel à votre place, il suffit de lui demander

On pensait la fonctionnalité IA exclusive aux Pixel 11 de Google, mais d’autres modèles sont concernés visiblement. La firme de Mountain View envisage même de l’étendre à d’autres marques de…

DJI Neo 2 : le mini drone 4K passe à petit prix, mais ça ne va pas durer

Vous cherchez un drone facile à utiliser, capable de réaliser des vidéos professionnelles pour un prix très attractif ? Le DJI Neo 2 est actuellement en promotion sur AliExpress. Vous…

Pixel 11 : Google refuse de rembourser les utilisateurs qui échangent leur Pixel 10 à l’achat, que se passe-t-il ?

Certains utilisateurs ont eu la très mauvaise surprise de voir que leur tentative d’amortir le coût du Pixel 11 en échangeant leur Pixel 10 à l’achat n’a pas fonctionné. Google…

Tesla lance jeudi sa voiture sans volant, mais la vraie question reste sans réponse

Ce jeudi au Texas, Tesla lancera officiellement son Cybercab, un robotaxi biplace privé de volant comme de pédales. Seule une poignée d’invités sélectionnés par tirage au sort pourra assister à…

-42% sur le Honor Magic 8 Lite : bonne performance et une grosse batterie pour moins de 250 €

Pour moins de 250 € au lieu de 400 € à son lancement, le Honor Magic 8 Lite dispose de plusieurs atouts, dont une grosse batterie de 7 500 mAh….

À 68 ans, il ira en prison pour avoir vendu des services IPTV illégaux

L’opération était juteuse avec plus d’un million d’euros récoltés en 3 ans, mais la justice a fini par le rattraper. Un homme de 68 ans va passer quelques années en…

Samsung lance un Galaxy Book6 raboté pour concurrencer le MacBook Neo

Samsung dévoile une nouvelle version du Galaxy Book6. Ce dernier aura pour mission de concurrencer directement le MacBook Neo d’Apple. Raboté au niveau performance et connectique, il profite cependant d’une…

PS5 : Sony lance son service de télévision gratuite financée par la pub sur sa console

Après s’être quelque peu éloigné de sa philosophie “tout média” de la PS3, Sony y revient avec le lancement de Live TV sur sa PS5. Le service propose un accès…

Coordonnées bancaires, portefeuilles crypto, journaux de connexion : ce pays veut tout savoir des sites pirates

La Belgique adopte une nouvelle tactique face aux sites pirates après cinq décisions obtenues grâce à son organisme anti-piratage, le BAPO. Plusieurs bureaux d’enregistrement doivent transmettre toutes les données dont…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.