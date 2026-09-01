Honor s’apprête à faire ce qu’aucun smartphone Android n’a jamais fait avec sa caméra selfie

Le Honor Magic9 Pro pourrait recevoir un appareil frontal jamais proposé jusqu’ici sous Android. Son architecture modifierait directement la composition des clichés et des séquences. Apple lançait cette approche en 2025 avec l’iPhone 17.

Parmi les modèles premium, l’appareil frontal demeure souvent moins soigné que les optiques dorsales. La résolution augmente à chaque renouvellement, alors que le champ capturé bouge à peine. La future famille Magic9 suscite déjà un fort intérêt autour de Honor, tandis qu’une indiscrétion antérieure associait le Magic9 à un acteur du cinéma. Jusqu’ici, aucun détail ne concernait cette face du téléphone. Le constructeur n’a toujours rien annoncé officiellement à ce propos. Une présentation chinoise est prévue courant septembre.

D’après Digital Chat Station, le Honor Magic9 Pro proposerait une fonction inédite parmi les appareils Android. Ni la résolution ni la valeur d’ouverture ne constitueraient l’évolution attendue. Celle-ci viendrait directement de la géométrie du composant. Nos impressions sur le Magic8 Pro mettaient déjà en avant les performances photographiques du modèle précédent, alors que son appareil frontal restait classique. Le constructeur reprendrait désormais une solution introduite par Apple en 2025.

Le Honor Magic9 Pro miserait sur un module frontal carré utilisable verticalement comme horizontalement

Pour les autoportraits, le Honor Magic9 Pro utiliserait un élément carré plutôt qu’une pièce rectangulaire, d’après le message publié par Digital Chat Station sur Weibo. Celui-ci capturerait une surface supérieure au fichier finalement conservé, puis un traitement numérique sélectionnerait instantanément l’image utile. Prendre un cliché ou enregistrer une séquence verticalement comme horizontalement deviendrait possible sans faire pivoter l’appareil. Les portraits de groupe profiteraient alors de davantage d’espace latéral. En vidéo, l’utilisateur choisirait donc le sens pendant la composition de l’image. L’iPhone 17 a étrenné cette méthode chez Apple en 2025. Jusqu’à présent, aucun fabricant Android ne l’a reprise.

Les optiques dorsales progresseraient elles aussi. Sur le Honor Magic9 Pro, l’objectif principal atteindrait 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce avec une ouverture f/1,57. Deux autres objectifs compléteraient cet ensemble, soit un ultra grand-angle de 50 MP et un périscope de 200 MP. Son annonce interviendrait après le 22 septembre. Qualcomm présentera à cette date ses nouvelles puces premium, attendues dans ce modèle. Les variantes internationales arriveraient ensuite. En octobre, l’Oppo Find X10 pourrait accueillir une solution comparable.


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