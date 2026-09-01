Samsung ne pensait pas vendre autant de Galaxy Z Fold 8, ses téléphones de 2027 en paient le prix

La demande pour le Samsung Galaxy Z Fold 8 dépasse largement les attentes et Samsung peine désormais à fabriquer assez d’exemplaires. La pénurie touche un élément lié à l’écran. Pour maintenir les livraisons, la marque récupère des ressources normalement destinées à ses smartphones de 2027.

samsung galaxy z fold8

Ces deux dernières années, l’approvisionnement en pièces électroniques rythme une partie du secteur mobile. L’augmentation du coût de la mémoire avait déjà poussé plusieurs fabricants à modifier leurs tarifs, tandis que Samsung avait augmenté au printemps le prix de trois modèles premium face à cette pénurie. Cette pression s’accentue davantage du côté des modèles pliables. Produites en volumes modestes, ces séries offrent peu de réserve lorsqu’une demande grimpe brusquement au-delà des prévisions.

Dévoilé en juillet, ce nouveau modèle pliable inaugurait chez Samsung une dalle dont la largeur dépasse la hauteur, évolution déjà détaillée dans nos premières impressions sur le Galaxy Z Fold 8. L’ampleur de l’intérêt suscité par cette formule n’avait pas été envisagée. Les ventes ont largement dépassé les objectifs internes. En août, le fabricant a ajouté un million d’exemplaires à son programme industriel, sans parvenir à résorber l’attente. Aux États-Unis, les expéditions accusent plusieurs semaines de retard. Plusieurs finitions demeurent encore absentes de la boutique officielle en ligne.

Samsung récupère pour le Galaxy Z Fold 8 des puces d’écran prévues pour ses appareils de 2027

D’après ZDNet Korea, le blocage concerne les DDI, circuits électroniques chargés de piloter la dalle. Le Galaxy Z Fold 8 dépend entièrement du taïwanais UMC pour leur production, réalisée avec une gravure en 22 nanomètres. Ses lignes ne peuvent accélérer davantage. Comme aucune capacité supplémentaire n’existe chez un autre fournisseur, Samsung transfère vers le pliable des volumes auparavant attribués aux appareils prévus en 2027. La société réclame aussi une prise en charge accélérée, procédure d’urgence rarement employée dans les fonderies.

Cela ne revient pas à démonter des téléphones destinés à l’année prochaine. Les DDI sont conçus pour un appareil déterminé et seule la capacité industrielle est déplacée entre deux générations. Cette décision expose néanmoins Samsung à un risque pour les lancements programmés en 2027. Les projections du secteur anticipent un doublement des expéditions mondiales de smartphones pliables d’ici 2028, jusqu’à environ 36 millions d’unités annuelles. Grâce à cette dynamique, le Galaxy Z Fold 8 prend une avance difficile à rattraper pour ses concurrents.


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