Redmi Pad 2 Pro : l’excellente tablette de Xiaomi passe de 449 € à 165 € seulement, mais l’offre expire bientôt

Snapdragon 7s Gen 4, grand écran de 12,1 pouces, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, la Redmi Pad 2 Pro cumule les bons points. Habituellement en vente à 449,99 €, vous pouvez actuellement vous offrir cette excellente tablette à seulement 165,88 € grâce au code PHD18, vite !

Redmi Pad 2 Pro

Chaque mois, AliExpress dévoile une série de codes promo éphémères pour vous équiper à prix cassé. Cette fois, à l’occasion du Local Day qui se déroule du 1er au 7 septembre, vous pouvez avoir jusqu’à 63 € de remise supplémentaire. Mais attention, ces codes cumulables avec les offres en cours sont à quantité limitée, seuls les premiers arrivés pourront en profiter.

Vous cherchez une tablette puissante, endurante et pas chère ? Ce bon plan est fait pour vous. La Redmi Pad 2 Pro est normalement en vente à 449,99 €, ce qui en fait déjà une tablette très intéressante pour ce prix. Mais en ce moment, elle n’est affichée qu’à 183,88 € sur AliExpress avec l’envoi gratuit et rapide directement depuis la France. Et avec le code PHD18, son prix chute à 165,88 € ! C’est une offre exceptionnelle à ne surtout pas manquer.

Pour rappel, voici tous les codes à utiliser du 1er au 7 septembre sur AliExpress. Et pour tout achat à partir de 299 €, lorsque vous payez par PayPal, vous avez 33 € de réduction supplémentaire.

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06
  • 12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12
  • 18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Quelles sont les caractéristiques de la Redmi Pad 2 Pro ?

Xiaomi est devenue une marque incontournable dans nos maisons grâce à ses produits au rapport qualité-prix imbattable. La Redmi Pad 2 Pro ne fait pas exception. Cette tablette aux caractéristiques avancées est équipée d’une puissante puce Snapdragon 7s Gen 4 couplée à 6 Go de RAM. Elle est donc suffisamment puissante pour faire tourner les applications exigeantes sans aucune perte de fluidité. Vous disposez aussi d’un espace de stockage confortable de 128 Go pour conserver vos précieux contenus directement dans la tablette.

Pour la dalle, la Redmi Pad 2 Pro dispose d’un grand écran de 12,1 pouces avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels). Grâce à son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et sa palette riche de plus de 1 milliard de couleurs, vous profitez d’images éblouissantes.

Enfin, la Redmi Pad 2 Pro vous offre une belle autonomie grâce à sa batterie XXL de 12 000 mAh. Vous profitez ainsi de 14 heures de lecture vidéo sur une seule recharge.


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