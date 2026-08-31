Le 12 août a été une journée chargée : éclipse solaire (presque totale), pic des Perséides et surtout conférence Made by Google. C’est à l’occasion de cette dernière que la firme de Mountain View a présenté sa nouvelle gamme de smartphones : les Pixel 11. On s’intéresse aujourd’hui au modèle « classique » : tient-il davantage la distance que son prédécesseur face à un secteur toujours plus compétitif ? Réponse dans ce test complet.

Habituellement, Google réserve un traitement de faveur aux déclinaisons Pro de ses Pixel, le modèle « classique » profitant de moins d’innovation que ses frères. Le Pixel 11 ne fait pas exception. Mais cette année, en comparaison avec le Google Pixel 10, la firme de Mountain View a fait davantage d’efforts.

Bien que le Pixel 11 ne bénéficie pas d’autant de nouveautés que les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL – il est par exemple dépourvu de la fonctionnalité HiLight – il en embarque tout de même quelques-unes bienvenues. Surtout, il ne connaît aucune régression par rapport à son prédécesseur.

Alors, avec le Pixel 11 sommes-nous face à une stagnation, une évolution incrémentale ou une véritable innovation ? Nous l’avons testé pour vous.

Le Google Pixel 11 est disponible sur le site officiel de la marque, ainsi que chez les revendeurs partenaires. Il se décline en quatre coloris, dont deux inédits : Fuchsia, Pistache, Givre (la couleur de la robe de notre exemplaire de test) et Noir Volcanique.

Dans la boîte se trouvent le smartphone, la documentation traditionnelle, l’éjecteur de carte SIM et un câble de chargement.

Comme le Pixel 10 avant lui, le Pixel 11 ne subit aucune inflation. Certes Google a abandonné la version 128 Go, ce qui fait que le prix de départ du Pixel 11 est plus élevé de 100 euros. Mais à configuration égale, la firme de Mountain View applique le même prix de vente conseillé d’une génération à l’autre :

Pixel 11 256 + 12 Go : 999 euros

Pixel 11 512 + 12 Go : 1 129 euros

À cause du contexte de crise des composants, l’absence d’inflation est assez rare sur le marché ces derniers temps – bien que, ne soyons pas dupes, cette stratégie vise tout de même à gonfler les prix sans procéder à une hausse tarifaire directe. En évoquant la concurrence, il y a du beau monde sur ce segment à 256 Go, comme le Samsung Galaxy S26 (899 euros), le Xiaomi 17 (903 euros), l’iPhone 17 (969 euros), le OnePlus 15 (979 euros) ou encore le Honor 600 Pro (999 euros, mais pour 512 Go).

Design et interface

Commençons ce test par le traditionnel tour du propriétaire. Là encore, le Pixel 11 ressemble beaucoup à ses prédécesseurs. C’est simple : il fait exactement la même taille. Notons toutefois qu’il a été allégée de quelques grammes : 197 g contre 204.

Les matériaux sont aussi les mêmes : des tranches en aluminium brossé, une vitre arrière en verre poli à finition satinée. Et l’appareil est doté d’un revêtement anti-traces. Côté durabilité, le dos et l’écran sont protégés par un verre anti-rayures Corning Gorilla Glass Victus 2 et le Pixel 11 dispose de la certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Google parle d’un design raffiné jusqu’aux bords qui sont, comme sur le Pixel 10, arrondis. En façade, on retrouve le poinçon selfie central, ainsi que le lecteur d’empreinte digitale très bien positionné.

Sur la tranche supérieure se loge toujours le tiroir à carte SIM ainsi qu’un haut-parleur.

La tranche droite abrite quant à elle le bouton de verrouillage, situé au-dessus du bouton du volume.

Enfin, la tranche inférieure est réservée au port de charge, au second haut-parleur ainsi qu’au micro principal qui se cache derrière une fausse grille – toujours pour préserver ce semblant de symétrie largement abandonné par la concurrence.

Non, la véritable différence esthétique, c’est le bloc photo du Pixel 11. Il est toujours horizontal et sous forme de pilule. En revanche, Google a abandonné sa partie métallique et il l’a surtout aminci de 40 %. Lorsque le Pixel 11 est muni d’une coque officielle, la protubérance de l’îlot photo disparaît.

Côté logiciel, le Pixel 11 est livré avec Android 17. On retrouve les atouts de la précédente version : une interface dénuée d’applications publicitaires, composée d’une seule page d’accueil abritant des widgets pertinents et les applications (généralement) les plus utilisées, mais également d’un tiroir d’applications organisées par ordre alphabétique.

Android 17 se distingue par davantage d’effets de flou d’arrière-plan, la possibilité d’afficher les applications sous forme de bulles pour faciliter le multitâche, de meilleures indications de confidentialité liées à l’usage du micro ou de la caméra et de nombreuses fonctionnalités inédites, comme les réactions d’écran.

Et comment ne pas citer Gemini, et plus précisément Gemini Intelligence. Google a d’ailleurs abandonné le traditionnel « powered by Android » lorsque vous allumez l’appareil pour le remplacer par « Gemini Intelligence ». Avec le Pixel 11, l’IA s’immisce encore davantage dans les moindres recoins de l’appareil : widget sur la page d’accueil, invocation par appui prolongé sur le bouton de verrouillage, automatisation de l’écran pour effectuer des tâches dans les applis, contexte de l’écran reposant sur l’intelligence visuelle, Coach photo dans l’Appareil photo, puis retouches photo dans Google Photos. Circle to Search fonctionne d’ailleurs désormais dans l’Appareil photo.

Et comme si ça ne suffisait pas, le Pixel 11 inaugure deux autres fonctions IA : la traduction instantanée (textes, appels, contenus multimédias), mais également « Capture magique » qui prend simultanément une vidéo et les meilleures photos d’un instant pour que vous puissiez en profiter pleinement.

Pour le Pixel 11, Google promet 7 ans de mises à jour Android, de sécurité et de Pixel Drops.

Écran, performances et batterie

Passons maintenant à l’écran. Avec la génération précédente, on prend les mêmes et on recommence : une dalle OLED de 6,3 pouces, une résolution de 422 pixels par pouce, un format 20/9e, une fréquence de rafraîchissement fluide de 60 à 120 Hz. Surtout, le Pixel 11 est encore privé de la technologie LTPO, ce qui était déjà difficile à justifier avec le Pixel 10.

Exceptionnellement, nous n’avons pas pu mesurer la colorimétrie de l’écran. Mais étant donné que la dalle du Pixel 11 est la même que celle de son prédécesseur, nous ne prenons pas trop de risque à qualifier la colorimétrie du nouveau-né d’excellente. Là aussi, les couleurs sont adaptatives par défaut : la température moyenne varie en fonction de l’environnement.

Il en va de même pour la colorimétrie. Google fait les mêmes promesses : jusqu’à 2 000 nits HDR et des pointes locales jusqu’à 3 000 nits. Il ne serait pas étonnant de retrouver les mêmes chiffres qu’avec le Pixel 10 : plus de 1 300 nits en réglage manuel avec notre sonde – ce qui est énorme ! Dans tous les cas, cela se voit en extérieur : on peut profiter très confortablement de son Pixel 11, même en plein soleil.

Ça, c’était pour ce qui est de la façade. Mais sous le capot, qu’est-ce qu’on a ? On retrouve la nouvelle génération de processeur maison de Google : la Tensor G6, qui est soutenu par 12 Go de RAM – et non 16 Go comme sur les modèles Pro, ce qui a inéluctablement une incidence sur les résultats de certains de nos tests.

Autre innovation par rapport au Pixel 10 : la présence du nouveau coprocesseur de sécurité Titan M3 – premier renouvellement majeur du matériel de sécurité depuis 2021. Cette association garantit notamment un démarrage sécurisé à l’épreuve des ordinateurs quantiques dans le matériel : un autre argument de durabilité de la gamme Pixel 11.

Mais revenons aux performances. Comme à chaque itération, Google ne mise pas sur un monstre de puissance. Et pour cause, sur tous nos benchmarks, le Pixel 11 obtient des résultats bien moins bons que tous les concurrents qu’on a cités : le Samsung Galaxy S26 et son processeur maison Exynos 2600, le Honor 600 Pro et son SoC Snapdragon 8 Elite et le Xiaomi 17 et sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5). Il surpasse – heureusement nous direz-vous – le Pixel 10 sur la totalité des tests. En fonction de l’optimisation de la plateforme chez les différents modèles et constructeurs, il se débrouille aussi bien qu’un Snapdragon 8 Gen 3.

La stabilité du système est plutôt moyenne lorsque le Pixel 11 est poussé dans ses retranchements : contrairement au Pixel 10 où elle tournait autour des 70 %, elle ne les atteint sur aucun des tests d’endurance avec le petit dernier – elle est échelonnée entre 44,1 et 66,8 %.

Ces résultats sont probablement dus au bridage de la plateforme pour éviter la surchauffe – qui n’empêche toutefois pas l’appareil de chauffer, malgré son manque de puissance : d’après nos tests, la température a atteint 46° C en interne. La chauffe reste toutefois supportable, les tranches en aluminium exécutant correctement leur rôle de dissipateur thermique.

Et si on regarde à l’usage, l’expérience avec le Pixel 11 est extrêmement fluide. Il tient la longueur, même lorsqu’on pratique le multitâche, notamment avec le système de Bulles permettant de basculer rapidement d’une application à l’autre. Surtout, on note une bonne gestion de la consommation d’énergie, ainsi que de l’IA – et tant mieux pour un smartphone qui mise énormément sur cette technologie. En jeu, il s’en sort honorablement sans pour autant être une bête de gaming.

Avec le Pixel 11, Google grappille encore quelques mAh pour la capacité de la batterie : si celle du Pixel 10 était de 4 970 mAh, celle du nouveau-né est de 4 985 mAh. Il est donc mieux pourvu qu’une partie de la concurrence, et cela se ressent au niveau de l’endurance. En effet, il y a un bond dans l’autonomie promise par Google. Si la marque promettait plus de 24 heures d’autonomie avec le Pixel 10, elle promet avec son successeur plus de 30 heures d’endurance. Mais, et dans les faits ?

Sur le test PCMark (qui s’arrête lorsque l’appareil atteint 20 % de batterie), le Pixel 11 réalise un score de 20 heures 54 minutes, soit 33 minutes de plus que le Pixel 10, mais 4 heures 50 minutes de plus que le Galaxy S26 et sa batterie de 4 300 mAh. L’écart se creuse en faveur du Pixel 11. Et si le bond est moins important qu’entre le Pixel 9 et le Pixel 10, il a le mérite d’exister. Si l’on traduit ce résultat de quasi 21 heures d’autonomie en utilisation standard, on obtient un peu plus de 2 jours et demi.

Au niveau de la charge filaire : rien de nouveau sous le soleil. Le Pixel 11 est compatible avec une charge rapide de 30 W. Pour ce test, nous n’avions qu’un chargeur non PowerDelivery sous la main. Nous ne pouvons que vous recommander de faire attention à cela quand vous achetez un chargeur : il aura beau avoir une puissance égale ou supérieure à celle maximale prise en charge par votre smartphone, il restera bridé – même si votre appareil dit être en « recharge rapide ». Avec ce chargeur, le Pixel 11 a donc mis un peu plus d’1 heure 30 pour passer de 0 à 100 %, avec Optimisation de la recharge désactivée. C’est mieux que le Pixel 10 et ses 105 minutes, mais ça reste très long. Voici quelques mesures intermédiaires :

10 min : 18 %

30 min : 46 %

60 min : 77 %

1 heure 10 : 84 %

1 heure 30 : 97 %

C’est au niveau de la charge sans fil (Pixelsnap) qu’il y a une amélioration : si celle prise en charge par le Pixel 10 allait jusqu’à 15 W, celle du Pixel 11 culmine à 25 W.

Comme de nombreux smartphones aujourd’hui, le Pixel 11 dispose de plusieurs fonctionnalités pour soigner sa batterie, telles que l’Optimisation de la recharge avec sa Recharge adaptative ou le fait de la Limiter à 80 %. Il permet également de connaître l’état de la batterie et dispense des conseils à ce propos, et il propose également un Mode de recharge extrême pour augmenter la vitesse de charge lorsque la batterie est en dessous de 50 %, sans que ça ne cause une surchauffe de l’appareil pour autant.

Photo, vidéo et audio

Intéressons-nous désormais à la partie photo. À première vue, on pourrait penser que Google a repris exactement la même configuration que celle du Pixel 10. Les principales spécifications du Pixel 11 sont en effet les suivantes :

Capteur principal : capteur 48 MP Quad PD, mise au point macro, objectif ouvrant à f/1.7

Capteur ultra grand angle : capteur 13 MP, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus à détection de phase, angle de vue 120°

Téléobjectif : capteur 10,8 MP Dual PD, objectif ouvrant à f/3.1, stabilisateur optique

Caméra selfie : capteur 10,5 MP Dual PD, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus

Mais à y regarder de plus près, on note deux améliorations. La première concerne la taille du capteur principal : si la résolution de ce dernier ne change pas, lui a été agrandi (1/1,56 pouce contre 1/2 pouce pour le Pixel 10). Une modification non négligeable pour la captation de la lumière.

La deuxième nouveauté est la taille du zoom : on passe d’un zoom haute résolution jusqu’à x20 à un Super Zoom jusqu’à x30. Les clichés pris avec ce niveau de zoom sont-ils exploitables ou cette amélioration est-elle anecdotique ? Nous allons le voir.

Côté logiciel, on évoquait le nouvel onglet Capture magique, à gauche de l’onglet Photo dans l’interface de l’Appareil photo. Mais Google introduit également des Styles, qui sont au nombre de 4 (Original, Naturel par défaut, Ombres et Vanille), chacun pouvant servir de base de travail à personnaliser.

Commençons ce tour d’horizon des capacités photographiques du Pixel 11 par le capteur grand angle. Les clichés qu’il produit sont très bons, qu’il s’agisse de leur niveau de détail, de la fidélité des couleurs ou de la restitution des contrastes.

En soirée ou avec une luminosité plus complexe, on perd un peu de la précision. Quant au Mode Vision de nuit, il vient illuminer certaines scènes – ce qui renforce la visibilité. Il gère également mieux les sources lumineuses, le blanc qui en résulte étant moins brûlé.

Le mode portrait est très convaincant. Le piqué est bien géré, en témoignent le niveau de détails et la restitution des textures : la naissance des cheveux, le dessin de l’iris, l’implantation sourcilière, le bracelet de la montre, le pull en maille… Le bokeh est lui aussi bien maîtrisé – même si quelques mèches rebelles continuent de temps à autre à faire des leurs. Seul petit bémol : on regrette quelque peu le traitement logiciel qui vient lisser la peau du sujet, sans même que les options de retouche pour le visage ne soient activées.

La caméra selfie produit elle aussi de très bons clichés : les couleurs sont peut-être un peu plus ternes qu’avec le capteur principal, mais sans que cela ne soit drastiquement différent de la scène originale. La précision est là aussi très bonne – et on retrouve moins cet aspect peau « floutée » par traitement logiciel : le rendu est donc plus naturel. En soirée, on perd en détails mais les clichés restent exploitables s’ils sont regardés sur l’écran d’un smartphone – surtout s’ils ont été pris avec le Mode Vision de nuit ou l’Éclairage pour les selfies.

Sur le Pixel 11, c’est le capteur grand angle qui prend en charge le mode Macro qui s’active automatiquement et il est excellent. Sur la photo des fuchsias l’effet de flou est joliment maîtrisé pour mettre en avant seulement une des fleurs et le niveau de détails est impressionnant : on voit jusqu’aux trichomes du style. Sur celle de la rose trémière, la restitution de la texture des pétales est très qualitative, et là encore le piqué est très bon comme en témoigne le pollen déposé dans la corolle.

En soirée, le mode Macro est un peu plus difficile à appréhender surtout dans des conditions de faible luminosité. Pour obtenir des clichés nets, mieux vaut parfois recourir au zoom lossless 2x.

Comme c’est généralement le cas sur les smartphones, le capteur ultra grand angle fait office de parent pauvre de la configuration photo. Il n’est en rien catastrophique et les clichés qu’il délivre sont exploitables, mais on y retrouve les points perfectibles courants : des distorsions qui gagneraient à être davantage gommées (même si leur redressement est correct), une perte de détails flagrante par rapport au capteur grand angle ou encore des contrastes moindres. La nuit ou avec des conditions de luminosté complexes, ces défauts sont inévitablement renforcés.

Passons maintenant au zoom : le Pixel 11 est doté d’un téléobjectif 5x et possède un zoom numérique jusqu’à 30x. Le zoom optique est très convaincant : il produit des images bien détaillées et assez bien contrastées, surtout quand les conditions lumineuses sont bonnes. Bien que les couleurs soient un peu plus ternes qu’avec le capteur principal, la cohérence colorimétrique est respectée. En soirée, les résultats sont plus ambivalents – et dépendent comme toujours des conditions de luminosité – mais on perd inéluctablement en précision.

Le zoom numérique 10x offre lui aussi des résultats très qualitatifs en journée. Pour le zoom 20x, on reste globalement sur des clichés satisfaisants. Et il faut dire que Google a eu raison de pousser les curseurs jusqu’au rapport 30x qui offre parfois des résultats intéressants. De nuit toujours, la perte de détails, le bruit et quelques artefacts s’invitent sur les clichés, exacerbant les points « faibles » des capteurs et de leurs zooms.

Côté vidéo, le Pixel 11 prend en charge un enregistrement jusqu’à 60 fps en 4K. Globalement, il s’en sort bien en journée, quel que soit le capteur. En soirée, il est davantage en difficulté quand les conditions de luminosité sont difficiles. En même temps, il n’y a toujours pas de mode nuit pour la vidéo. Notons que le zoom numérique s’arrête ici au rapport 20x (qui n’échappe pas au bruit, bien qu’il reste plus raisonnable que chez certains rivaux). L’ultra grand angle reste plutôt bon en vidéo : alors que la distorsion existe – on la voit au changement de rapport –, le redressement au niveau des extrémités est bien réalisé.

Plusieurs modes sont proposés : Panoramique, Vidéo, Ralenti ou encore Portrait. Ce dernier est compatible avec un enregistrement jusqu’à 30 fps seulement, mais produit de très bons résultats en journée, autant au niveau du flou d’arrière-plan qui s’adapte plutôt bien au mouvement que du grain de la peau.

Plusieurs niveaux de stabilisation existent – celle standard étant déjà convaincante. Notez que celle baptisée « En mouvement » n’est disponible que pour une vidéo filmée à 30 fps en FHD. Le Pixel 11 dispose également d’un onglet Créateur dans les Paramètres vidéo qui recense des options telles que l’Amélioration vocale, le Visualiseur audio ou le Téléprompteur.

En matière d’audio, le Pixel 11 propose une configuration asymétrique pour ses haut-parleurs. Inévitablement, on entend un déséquilibre entre le principal et celui de la tranche supérieure – mais il est plutôt bien maîtrisé. En termes de volume, le son est assez puissant et reste audible, même poussé à 100 %.

En quelques mots : c’est efficace pour écouter une vidéo ou suivre une visio. En revanche, les mélomanes pourront avoir du mal à s’en contenter pour écouter de la musique – Google en a conscience puisqu’il règle son option de Son spatial par défaut uniquement sur casque filaire – et précise que cela fonctionne avec les appareils Bluetooth.

Même petite déception que sur le Pixel 10 : le Pixel 11 n’est pas doté d’égaliseur – simplement d’une fonction de Son adaptatif ou d’une autre de Son spatial. En revanche, il est là encore un très bon téléphone : il permet de passer des appels clairs et audibles – et il propose même une fonctionnalité à cet effet : Clarté du son de l’interlocuteur.

Alors, on achète ?

Le Google Pixel 11 est un excellent smartphone : il propose une interface épurée et très fluide, une charge sans fil plus rapide, une bonne gestion de la consommation d’énergie ; son design est élégant, son écran excellent et sa prise en main confortable ; il est polyvalent au niveau de la photo et offre une expérience profondément riche en matière d’intelligence artificielle.

Il a bien quelques défauts : l’absence de LTPO pour la dalle et de la prise en charge du Wi-Fi 7 pour la connectivité, une charge encore un peu lente… Mais le plus gros bémol reste probablement sa stagnation par rapport à la génération précédente. Certes, il n’y a pas de régressions par rapport au Pixel 10 (comme il y a pu en avoir entre ce dernier et le Pixel 9) et on note quelques améliorations, mais elles restent surtout de l’ordre de l’incrémental.

Et pour ce prix de départ (même si Google n’a pas augmenté les prix à configuration égale), on serait en droit d’en attendre un peu plus. Ainsi, le Pixel 11 peine à se démarquer face à la concurrence. Avec sa baisse de prix (il est désormais autour des 650 euros), le Pixel 10 est maintenant plus intéressant qu’il ne l’était à sa sortie. Et puisque le petit nouveau ressemble (presque) à s’y méprendre à son prédécesseur, si vous tenez absolument à garder (ou changer pour) un smartphone signé Google, le Pixel 10 est probablement le meilleur candidat.