Quick Share : Google prépare une nouvelle option de partage pour simplifier encore davantage le transfert de fichiers

Google étend l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, mais ce n’est pas son seul chantier concernant son service de partage de fichiers simplifié : le géant de la tech s’affaire à le rendre toujours plus utile et pratique. Des indices suggèrent qu’il prépare même une nouvelle option pour simplifier le transfert avec vos proches.

google pixel 10 officiel
Crédits : Phonandroid

L’an dernier, Google a fait de Quick Share le porte-drapeau de l’interopérabilité en le rendant compatible avec AirDrop, le service de transfert simplifié de fichiers d’Apple. Ce tour de force inauguré avec la gamme Pixel 10 se poursuit depuis, de nombreuses marques ayant déjà emboîté le pas avec plusieurs de leurs modèles (Xiaomi, Samsung, Honor, Oppo, OnePlus…).

Mais Google ne se concentre pas uniquement sur l’ouverture de Quick Share à l’écosystème d’Apple. Le géant de la tech continue ses efforts pour rendre sa solution de transfert toujours plus utile et sécurisée. Sa refonte de l’an dernier y a participé, tout comme la suppression d’une de ses options de partage historique. Et il semblerait que Google s’attaque désormais à faciliter le partage de fichiers entre membres d’une même famille.

Lire aussi – Partager des fichiers entre votre smartphone Android et votre PC est une galère ? Cette extension résout le problème

Google travaille à simplifier l’échange de fichiers entre famille via Quick Share

Quick Share propose actuellement plusieurs options de visibilité, parmi lesquelles Vos appareils, Contacts, Tout le monde pendant 10 minutes. Mais Google pourrait y intégrer une nouvelle baptisée « Famille ». C’est en tout cas ce que suggèrent nos confrères d’Android Authority. Ils ont, en effet, repéré sur le répertoire GitHub de Google dédié à Nearby Share (l’ancien nom de Quick Share, avant que la solution de Google ne fusionne avec celle de Samsung en 2024) un nouvel attribut justement libellé « Famille ».

Selon nos confrères, cette nouvelle option pourrait remplacer celle des Contacts sélectionnés uniquement, qui a déjà été abandonnée. Pour le moment, de nombreuses zones d’ombre demeurent quant à cette nouvelle option : n’ayant pas été repérée dans l’application elle-même, on ignore encore son fonctionnement.

Comment l’entreprise prévoit-elle de laisser les utilisateurs choisir les membres de l’option « Famille » ? Peut-être en leur laissant sélectionner certains contacts – mais alors pourquoi avoir abandonné l’option Contacts sélectionnés uniquement ? Autrement, mais cela serait très (trop ?) restrictif, cette option intégrerait les membres appartenant à un groupe familial Google One – une fonction payante.

On ne sait pas non plus si Google ira au bout de son développement et jusqu’à son déploiement. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle option pourrait encore faciliter l’échange de fichiers entre membres d’une même famille – à vous de décider s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle.


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