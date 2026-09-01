Une Tesla pile sur l’autoroute et tue son conducteur, le constructeur a la réponse mais ne la donnera pas

Une Tesla Model 3 s’est immobilisée au milieu d’une autoroute américaine avant qu’un autre véhicule ne la frappe par l’arrière. L’automobiliste est décédé. Le document envoyé aux autorités ne permet toujours pas d’éclaircir une grande partie des circonstances.

Tesla Model 3 Performance
Crédits : Tesla

Aux États-Unis, les aides électroniques au volant sont devenues très courantes. Depuis 2021, le régulateur fédéral demande aux fabricants de signaler chaque collision si l’une de ces fonctions était utilisée au cours des trente secondes avant l’impact. Ces déclarations sont pourtant massivement noircies, au nom du secret des affaires. Tesla a justement proposé en juin un correctif du Full Self-Driving destiné à mieux détecter les obstacles inattendus. Cette intervention n’a pas empêché de nouveaux drames.

Vers 3 heures du matin le 31 octobre 2025, un pick-up Ford F-350 a embouti par l’arrière une Model 3 immobilisée sur la Loop 202, près de Mesa, en Arizona. L’homme au volant est mort sur place. La police locale s’était contentée de signaler deux véhicules impliqués tandis que l’autoroute restait fermée jusqu’à l’aube. Les éléments enregistrés dans la voiture deviennent alors essentiels, comme les informations stockées par une Tesla accidentée près de Houston qui avaient déjà joué un rôle dans une enquête. Personne n’avait cependant associé ce drame à un système d’assistance.

Tesla savait que l’aide à la conduite était activée, le reste du rapport demeure masqué

Electrek a identifié ce dossier parmi les déclarations adressées par Tesla à l’agence fédérale de sécurité routière. Le rapport concerne une Model 3 de 2020 complètement immobilisée sur la chaussée, alors que la météo était claire. D’après ce document, l’assistance à la conduite était bien activée. Tesla indique posséder l’enregistreur d’événements, les données de télémétrie et la vidéo embarquée. Trois rubriques sont néanmoins cachées. Personne ne peut donc connaître le récit de la collision ou la version du logiciel, ni déterminer si l’Autopilot ou le Full Self-Driving dirigeait la voiture lors de l’impact.

L’accident de Mesa possède un précédent récent. Quelques semaines auparavant, un conducteur américain avait trouvé la mort dans des conditions presque similaires sur une autoroute de Floride, dans une Tesla Model 3 également immobilisée sur une voie. Deux hypothèses restent possibles. Signalé depuis 2021, le freinage fantôme peut provoquer un ralentissement lorsqu’aucun obstacle réel ne se trouve devant la voiture. Un malaise du conducteur pourrait aussi être en cause. Les données détenues par le constructeur seraient les seules à permettre de départager ces deux pistes. L’agence fédérale examine déjà la manière dont Tesla déclare ces accidents.


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