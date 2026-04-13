Plus que 5 % de batterie ? Voici ce qui fonctionne vraiment pour booster la recharge de votre smartphone avant de partir

Certaines situations exigent de réduire le temps de charge de son smartphone, comme le fait de devoir s’en aller dans une demi-heure sans faute, mais s’apercevoir que son mobile est bientôt à court de batterie et qu’on ne peut pas partir sans. Heureusement, il existe plusieurs astuces toutes simples à mettre en place au quotidien pour gagner de précieuses minutes de charge.

Vous êtes en train de vous préparer et opérez un dernier tour d’horizon afin de vérifier que tout est fin prêt pour votre départ. Machinalement, vous vous emparez de votre smartphone pour jeter un coup d’œil à l’heure et là… c’est le drame. Il est de ces situations extrêmement frustrantes et se rendre compte qu’il ne nous reste plus que 5 % de batterie alors que l’on doit absolument partir dans dix minutes est incontestablement l’une d’entre elles.

Tout ce dont vous aurez besoin lors de votre périple – quel que soit le lieu où vous vous rendez – est sur votre smartphone : vos billets de transports, votre carte bancaire, le numéro de votre hôte, votre application de streaming musical – puisque vous n’avez pas encore cédé à l’appel du rétro –, ou encore votre application GPS. Mais rassurez-vous, tout espoir n’est pas perdu pour partir de chez vous sereinement… à condition de connaître ces astuces toutes simples pour réduire le temps de charge de votre smartphone sans sacrifier la santé de sa batterie – bien au contraire.

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Réduisez la consommation d’énergie pendant la recharge

Cela peut paraître évident, mais autant le rappeler : une batterie se remplira plus rapidement si on ne la vide pas en même temps – autrement, c’est un peu comme vider un radeau qui prend l’eau sans en avoir rebouché le trou auparavant.

D’aucuns vous conseilleront de mettre votre téléphone en mode avion, mais le gain sera seulement minime – surtout si vous l’utilisez en parallèle. Ce conseil a la vie dure, mais non : vous ne rechargerez jamais votre smartphone deux fois plus vite grâce au mode avion.

La solution la plus efficace reste de ne pas toucher à votre smartphone pendant qu’il charge – a fortiori si c’est pour faire tourner des applications gourmandes, comme du streaming ou des jeux. Le mieux, c’est même de l’éteindre complètement. Il existe toutefois une méthode réellement décisive : c’est la suivante.

Utilisez un chargeur et un câble certifiés

Pour poursuivre la métaphore, utiliser un vieux chargeur d’une puissance infime reviendrait à tenter de remplir une piscine avec un récipient percé : cela peut fonctionner, mais cela nécessitera beaucoup plus de temps.

Ainsi, pour réduire le temps de charge de votre smartphone, il est d’abord conseillé de vérifier la puissance de votre chargeur : assurez-vous d’avoir un bloc secteur correspondant (au moins) à la puissance maximale acceptée par votre téléphone – le mieux étant d’en utiliser un de la marque de votre appareil.

Toutefois, et on l’a déjà abordé dans nos colonnes – comme le fait que votre téléphone ne se rechargera pas deux fois plus vite grâce au mode avion et d’autres « recettes de grand-mère » que nous avons démystifiées –, tous les chargeurs non officiels ne sont pas forcément dangereux. Mais une chose est sûre : ceux certifiés, de marques reconnues et qui respectent les normes ne risquent pas d’endommager vos appareils.

Autre conseil : préférez un chargeur filaire à ceux sans fil et évitez les ports USB d’ordinateur pour brancher le câble de votre smartphone, la puissance qu’ils délivrent est souvent bien moindre que celle d’une prise murale.

Ainsi, le combo chargeur plus câble est assurément le facteur décisif pour réduire le temps de charge de votre smartphone. Mais il existe des méthodes complémentaires.

Prenez garde à la chaleur

Dans la même veine, pour protéger la batterie de votre smartphone et optimiser la recharge : surveillez la température. En effet, si un appareil chauffe trop, il va automatiquement ralentir la charge par sécurité.

Vous pouvez donc non seulement retirer la coque de votre smartphone pour favoriser la dissipation thermique ; mais également privilégier un endroit frais pour le recharger. On va, par conséquent, éviter de le laisser en plein soleil, sur un vêtement ou sur son lit et – pire encore – sous son oreiller.

Désactivez la recharge optimisée

Aujourd’hui, la plupart des smartphones proposent plusieurs solutions pour prendre soin de leur batterie. Par exemple, vous pouvez opter pour la recharge optimisée, la protection en mode veille ou encore définir une limite de recharge (souvent entre 80 et 100 %). En temps normal, les activer est conseillé. En revanche, si vous êtes pressé : n’hésitez pas à les désactiver temporairement pour éviter un ralentissement de la charge après 80 %.

Nettoyez le port de charge de votre smartphone

Un port de charge tout ou partiellement obstrué par de la poussière, de la saleté, des peluches ou d’autres débris accumulés au fil du temps peut entraîner une charge lente ou par intermittence. Le nettoyer permet de récupérer une vitesse de charge optimale.

L’opération nécessite toutefois des précautions et de la douceur pour ne pas endommager les broches métalliques ou le port lui-même. Avant de le nettoyer, veillez à éteindre votre appareil. Vous pouvez ensuite inspecter l’intérieur du port avec une lampe torche.

S'il est sale, vous pouvez utiliser une brosse à dents sèche pour frotter délicatement. En cas de saleté tenace, vous pouvez tenter d’y aller avec un cure-dent, mais encore une fois : attention, la douceur est de mise ! La bombe à air sec peut aussi être une bonne solution.

Ainsi, en accumulant toutes ces astuces, vous devriez pouvoir « récupérer » de précieuses minutes de charge. Mais n’oubliez pas, le véritable facteur décisif reste le combo chargeur plus câbles certifiés correspondant à la puissance maximale acceptée par votre smartphone.