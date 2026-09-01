Xbox : (bonne) surprise, la conversion des disques physiques en jeux numériques fonctionne aussi pour les titres retirés du store

Le programme de conversion des disques physiques en jeux numériques de Xbox suscite déjà l’enthousiasme des joueurs. Ils ont même découvert que l’outil est fonctionnel avec les titres qui ont été retirés du store officiel, le rendant encore plus attractif que prévu.

xbox disques demat
Crédit : Xbox

Xbox a présenté il y a quelques jours un nouvel outil permettant d’introduire un disque dans une Xbox One ou Xbox Series X pour récupérer automatiquement une licence numérique du jeu en question, associée à son compte. Ce système est présenté comme une manière de préserver le jeu vidéo, mais aussi de bénéficier des fonctionnalités du dématérialisé pour ses titres achetés en format physique, comme le Xbox Play Anywhere ou le Xbox Cloud Gaming. Il permet ainsi de lancer ses jeux sur les machines dépourvues de lecteur de disque, comme la Xbox Series S, les PC, ou encore les consoles portables de type Rog Ally.

Les membres du programme de bêta Xbox Insider peuvent commencer à tester cet outil depuis le 31 août. Et les premiers retours des utilisateurs sont très positifs. L’obtention des licences numériques se fait facilement, même si cela peut prendre du temps si l’on dispose d’une grande bibliothèque puiqu’il faut insérer chaque disque pour lequel on souhaite récupérer les droits numériques. Et Microsoft nous a même réservé une sacrée surprise.

Les jeux supprimés du Microsoft Store et du Xbox Store sont compatibles

L’entreprise annonçait des milliers de jeux compatibles au lancement, mais que certains pouvaient manquer à l’appel. On imaginait alors qu’il était fait référence aux titres qui ont été retirés du store officiel. Il paraissait logique que les jeux qui ne sont plus vendus et pris en charge par le magasin Xbox ne soient pas supportés. C’est pourtant bien le cas. Des jeux qui ne sont plus disponibles sur la boutique en ligne peuvent bel et bien être convertis en licences numériques si l’on possède un exemplaire sur disque. Ces titres ne tomberont ainsi pas dans l’oubli, et deviennent jouables sur de nouveaux supports.

Si certains jeux ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité, c’est sûrement car Microsoft n’a pas trouvé d’accord avec son éditeur. La firme a annoncé que d’autres titres seront pris en charge dans le futur.


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