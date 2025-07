Le patron d’OpenAI décrit ChatGPT comme un “super-médecin”… alors pourquoi refuse-t-il de lui confier sa santé ?

Sam Altman, le patron de OpenAI, est revenu sur les capacités médicales de ChatGPT pour mieux louer ses talents… tout en affirmant ne pas lui faire confiance pour sa propre santé. Il a toutefois une raison à ce paradoxe, et elle est liée aux faiblesses de la psychologie humaine.

C'est en marge d'une conférence tenue par la réserve fédérale américaine (via Business Insider) que Sam Altman, le patron de OpenAI, s'est exprimé sur ses espoirs et ses doutes autour de la diffusion de l'IA. L'occasion de revenir sur plusieurs questions, dont celle d'utiliser ChatGPT comme une sorte de médecin de substitution. Un usage qui semble déjà populaire – sur fond de déclarations et études renforçant l'idée que les modèles de language larges seraient plutôt bons pour établir des diagnostics médicaux fiables.

Soulignons d'emblée que le sujet manque encore d'études réellement poussées. Mais aussi d'une réelle validation – tant par le corps médical que des autorités telles que l'ANSM en France. Or, il n'en reste pas moins que mettre l'IA au service de la santé est porteur de beaucoup d'espoirs. Puisque cela peut rapprocher la médecine de populations qui ont, encore aujourd'hui, des difficultés à consulter un médecin. Mais aussi de pouvoir profiter dans un avenir proche de super-modèles médicaux spécialisés, à la fois plus efficaces et moins chers que les docteurs.

Sam Altman s'inquiète de la façon dont les jeunes font aveuglément confiance à l'IA

La médecine coûte encore très cher, tout en étant frappée de limites. Sans parler des frictions qui empêchent certains patients de consulter. Autant de problèmes que l'IA permet de dépasser. De son côté, le patron de la firme qui édite ChatGPT semble plutôt d'accord sur l'intérêt des modèles de language larges dans la médecine. Mais il y ajoute un bémol :

“ChatGPT [..] est déjà la plupart du temps meilleur diagnosticien que la majorité des médecins dans le monde. On trouve quantité d’histoires sur Internet du genre « ChatGPT m’a sauvé la vie »… et pourtant, les gens continuent d’aller chez leur médecin”, explique Sam Altman. Tout en ajoutant qu'en ce qui concerne sa propre santé, il “ne souhaite vraiment pas [faire confiance à] ChatGPT, sans la supervision d'un vrai docteur”.

Le point de vue du patron de OpenAI s'inscrit dans une inquiétude plus large autour de la façon dont les jeunes prennent possession de l'IA. “Les gens se reposent déjà trop sur ChatGPT. Il y a des jeunes qui disent des choses comme ‘je ne peux prendre aucune décision dans ma vie sans tout raconter à ChatGPT'. Il me connaît, il connaît mes amis. Je vais faire tout ce qu’il me dit » , déplore-t-il, avant d'ajouter “Ça me met vraiment mal à l’aise”.