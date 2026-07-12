Samsung Health veut vos données de santé pour entraîner son IA, et refuser pourrait vous coûter cher

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Samsung Health qui ne souhaiteraient pas participer à l’entraînement de l’intelligence artificielle. En effet, en cas de refus, l’entreprise sud-coréenne prend une mesure radicale.

Pour fonctionner, l’intelligence artificielle a besoin d’entraînement. De beaucoup, beaucoup d’entraînement. Et, si Google a trouvé le moyen d’entraîner son IA 13 fois plus rapidement, certaines méthodes sont parfois discutables. En effet, nombre d’entreprises se servent de vos données personnelles pour entraîner leurs IA. Meta veut, par exemple, dominer l’IA en s’appuyant sur tout ce qu’elle sait de vous. Et vous n’avez pas le choix.

C’est également le cas de LinkedIn, qui est lui aussi en mesure d’utiliser vos données personnelles pour entraîner son IA. Et la liste continue. On passe maintenant à Google, qui veut utiliser vos photos et vos enregistrements audio pour entraîner Gemini. L’application Doctolib en fait de même. Toutefois, il est ici possible de refuser de partager vos données à des fins d’entraînement de l’IA.

Samsung Health : un consentement quasiment forcé

Passons donc au sujet du jour, Samsung Health, qui a récemment eu droit à une importante refonte. En ouvrant l’application, les utilisateurs font face à une nouvelle notification. L’entreprise sud-coréenne vous demande votre accord pour utiliser l’ensemble de vos données de santé afin d’entraîner son IA. Les données en question incluent les informations relatives aux médicaments, les dossiers médicaux et même… le suivi du cycle menstruel.

Bien évidemment, Samsung vous laisse la possibilité de refuser de céder vos données personnelles de santé à des fins d’entraînement de l’IA. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans Samsung Health > Paramètres > Confidentialité, puis de désactiver l’option de consentement.

Et pourtant, cette « liberté » montre rapidement ses limites. En effet, en cas de refus, Samsung prend une mesure radicale. À travers un message d’avertissement, le fabricant sud-coréen vous prévient : vos données de santé ne pourront plus être synchronisées avec le compte Samsung. Pire encore, celles-ci seront purement et simplement supprimées. Rien que ça.

Si vous acceptez, Samsung explique que vos données « seront utilisées pour l'entraînement et la modélisation de l'intelligence artificielle, y compris avec une validation humaine, afin d'améliorer Samsung Health, notamment les algorithmes d'analyse des problèmes de santé et les fonctionnalités d'IA ».

Source : Samsung


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