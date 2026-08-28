Trois semaines après sa sortie, le Galaxy Z Flip 8 perd 500 € sur son prix : les Buds 4 offerts en bonus

Samsung baisse drastiquement le prix de son nouveau smartphone pliable. Proposé actuellement en promotion, le Galaxy Z Flip 8 revient à 799 € au lieu de 1 299 € dans sa version 256 Go, sans reprise obligatoire, et les Galaxy Buds4 sont en plus offerts.

Profiter de l’offre sur le Galaxy Z Flip 8

Lorsqu’il est refermé, le Galaxy Z Flip 8, lancé il y a quelques semaines, prend bien moins de place qu’un smartphone traditionnel. Son prix de départ quant à lui se montre bien plus encombrant : 1 299 € pour la version équipée de 256 Go de stockage. Samsung enchaîne néanmoins les promotions et permet actuellement de réduire le tarif de 500 €.

La première remise est d’un montant de 400 €. Pour l’obtenir, saisissez le code Z8SERIES au panier ; le montant du téléphone passe alors à 899 €, avec une paire de Galaxy Buds 4 offerte.

Reste ensuite à sélectionner PayPal au moment de régler la commande. Ce choix enlève 100 € supplémentaires et fait passer le Galaxy Z Flip 8 à un prix final de 799 €. Il n’est pas nécessaire d’envoyer un ancien smartphone pour atteindre ce prix, la reprise venant éventuellement s’ajouter si vous possédez un appareil éligible. Cela reste facultatif, mais peut baisser encore plus le montant final au panier.

Un grand écran qui devient tout petit dans la poche

Le Galaxy Z Flip 8 ne se contente pas de réduire de moitié sa hauteur une fois fermé. Samsung y a mis un écran externe de 4,1 pouces sur lequel vous pouvez lire vos notifications, consulter diverses informations, lancer certaines applications ou cadrer un autoportrait avec le meilleur capteur du téléphone. Plusieurs tâches rapides s’effectuent ainsi sans ouvrir constamment le clapet.

Dépliez-le Z Flip 8 et vous retrouvez une dalle AMOLED de 6,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz. Malgré ces dimensions assez généreuses, l’appareil ne pèse que 180 grammes. Son épaisseur se limite par ailleurs à 6,1 mm en position ouverte.

Samsung propose ici son processeur Exynos 2600, accompagné de 12 Go de mémoire vive. La capacité de stockage commence à 256 Go et une seconde configuration de 512 Go figure également au catalogue. Pour l’autonomie, la batterie de 4 300 mAh doit composer avec deux écrans, dont un grand panneau particulièrement lumineux. Le constructeur annonce toutefois jusqu’à 31 heures de lecture vidéo.

Deux capteurs et une charnière qui facilite les prises de vue

Le bloc photo est composé d’un capteur principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP. Aucun téléobjectif n’est disponible ici. En revanche, la charnière autorise quelques prises de vue inhabituelles : à moitié plié et posé sur une surface, le smartphone tient seul pour filmer, passer un appel vidéo ou déclencher une photo de groupe.

Cette conception profite aussi aux selfies. L’écran extérieur sert de viseur, ce qui permet d’utiliser directement le capteur principal plutôt que la petite caméra installée dans la dalle interne.