Google vous donnera des conseils en fonction de votre état de santé directement dans les résultats de recherche

Google améliore les résumés IA dans son moteur de recherche. Ils seront bientôt capables de couvrir de nombreux sujet relatifs à la santé et de vous faire des suggestions selon votre état.

Vous ne vous sentez pas très bien ce matin. Un léger mal de tête, une pointe au niveau du foie… Le problème, c'est qu'aucun médecin autour de vous n'est disponible aujourd'hui. Alors vous saisissez votre mobile et commencez à taper vos symptômes dans Google. Après avoir parcouru quelques résultats, vous n'êtes pas plus avancé : l'explication de votre état va d'un peu de fatigue à une maladie génétique rare, avec entre ces deux extrêmes tout un tas d'autres hypothèses.

Cette situation est la raison pour laquelle il est souvent déconseillé de faire des recherches de ce genre. Mais Google n'est pas de cet avis et veut que les informations communiquées par son moteur soient les plus pertinentes possibles. Et qui appelle-t-on à la rescousse pour cela ? L'intelligence artificielle bien sûr. Dans ce cas-ci, les résumés IA, qui ne sont pas encore disponibles en France même si ça ne saurait tarder.

Vous êtes malade ? L'IA de Google vous dira quoi faire directement dans le moteur de recherche

Rappelons le principe : comme le nom de la fonction l'indique, elle consiste à afficher un résumé généré par IA des résultats d'une recherche. Google l'améliore pour lui permettre de désormais couvrir “des milliers de sujet relatifs à la santé supplémentaires“. L'option est étendue à “plus de pays” d'abord sur mobile, sans plus de précision. Il est cependant certain que la France n'en fait pas partie à ce jour.

Autre ajout à venir concernant la santé, un onglet “Ce que les gens suggèrent” dans Google (la traduction littérale de l’appellation originale “What People Suggest“). L'intelligence artificielle se chargera cette fois de résumer les discussions de personnes touchées par telle ou telle maladie. L'exemple donné est celui de quelqu'un souffrant d'arthrite et voulant savoir quel genre d'exercices physiques font celles et ceux atteints du même mal. Cette nouveauté est pour le moment réservée aux États-Unis. Aucune date de déploiement dans le reste du monde n'est annoncée.