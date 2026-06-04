Garmin Connect révèle les tendances de ses coureurs, les résultats sont surprenants : où vous situez-vous ?

Garmin vient de publier un rapport sur les « Tendances de la course à pied ». La marque fonde ses statistiques sur les données des coureurs recueillies via l’application Garmin Connect. Si certains résultats font immédiatement sens, d’autres sont plus surprenants. Décryptage.

i-run garmin

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Fitbit et de son remplacement par l’application Google Health. Mais sur ce marché du « sport connecté », la firme de Mountain View n’a pas le monopole. En effet, les montres connectées Garmin sont des références. Et afin que les sportifs, amateurs comme aguerris, puissent exploiter pleinement le potentiel de ses produits, la marque a développé son propre écosystème : Garmin Connect.

L’application éponyme centralise ainsi toutes les données des utilisateurs et elle permet à ces derniers de les partager – favorisant ainsi l’émulation et donc le dépassement de soi. Garmin vient justement de publier un rapport sur les « Tendances de la course à pied » et si certains résultats n’ont rien de surprenant, d’autres sont plus étonnants. On fait le point.

Lire aussi – Ces montres Garmin peuvent désormais répondre aux messages WhatsApp

Voici les tendances de la course à pied selon le rapport de Garmin

Sachez d’emblée que le jour de la semaine où le plus grand nombre de kilomètres est enregistré au total est le samedi. Et c’est au mois d’août que la course est la plus pratiquée. Le rapport indique que, en moyenne, le temps passé sur une course est de 46,3 minutes.

Il révèle aussi que près de 40 % des utilisateurs courent, en moyenne, entre 9,6 et 16 km par semaine. Autre donnée : 28 % des coureurs parcourent entre 17,7 et 32,2 km par semaine en moyenne. Les hommes ont une allure moyenne de 5 minutes 48 par kilomètre ; les femmes 6 minutes 20.

Évoquons maintenant la donnée la plus surprenante. La distance moyenne d’une course, toutes tranches d’âges confondues, est de 7,75 km. Mais ce sont les coureurs entre 50 et 59 ans qui accumulent la distance moyenne la plus élevée : 8,2 km, contre 7,4 pour les coureurs dans la vingtaine – et 7,35 km pour les coureurs de 70 ans et plus.

Courir, c'est bon pour la santé

Vous avez probablement déjà entendu qu’avoir un cœur de sportif, c’est avoir une fréquence cardiaque au repos relativement basse par rapport à ceux qui ne pratiquent pas d’activité physique. Cette idée est corroborée, pour les coureurs du moins, par les résultats du rapport de Garmin. Un non-coureur a, en moyenne, une fréquence cardiaque de 62 battements par minute (bpm). Pour quelqu’un pratiquant la course à hauteur de 0 à 8 km par semaine, elle est de 59 bpm en moyenne. Et pour ceux dépassant les 50 km hebdomadaires, elle descend même à 55 bpm.

Ce rapport indique également que les coureurs dorment mieux que les non-coureurs : ce n’est pas étonnant, la pratique du sport engendrant la sécrétion de molécules qui favorisent le sommeil. Et surtout, c’est tant mieux : le sommeil est indispensable à la récupération. En chiffres, cela donne un score moyen de sommeil pour les non-coureurs de 70, de 73 pour ceux courant moins de 16 km par semaine et 74 pour ceux allant au-delà.

Alors pour votre santé, enfilez vos chaussures de running ! Et si vous craignez pour vos articulations, marcher est un excellent compromis – et non, la recommandation de pas journalière n’est pas de 10 000.


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