L’application Samsung Health se transforme, voici les nouveautés à venir

Samsung annonce une grosse refonte de son application de suivi de santé Samsung Health. Tout comme dans celle de Google, l'intelligence artificielle y prendra plus de place, que vous le vouliez ou non.

Samsung Health
La nouvelle interface de Samsung Health / Crédits : Samsung

Suivre sa santé à l'aide de son smartphone et d'une montre ou bracelet connecté, une activité quotidienne pour de nombreuses personnes à travers le monde. Sans surprise, l'intelligence artificielle s'est invitée pour justifier la mise en place de nouvelles fonctionnalités plus ou moins utiles dans les applications dédiées. Lors du passage de Fitbit à Google Healthla prépondérance d'une IA pas toujours pertinente a agacé bon nombre d'utilisateurs par exemple.

Partant de ce constat, il y a fort à parier que certains d'entre vous froncent déjà les sourcils à l'annonce de Samsung. L'entreprise sud-coréenne annonce en effet une refonte totale de son application Samsung Health.

Au programme : une nouvelle interface, de nouveaux indicateurs et, bien sûr, de l'IA. Rien d'étonnant, on savait déjà que Samsung prévoyait de présenter “sa vision d’un bien-être connecté porté par l’IA”. Voyons ce que nous prépare la marque dans le détail.

Samsung Health va avoir droit à une grosse refonte

L'application sera divisée en 5 onglets : Activité, Sommeil, Nutrition, Pleine conscience et Signes vitaux. Leurs icônes respectives sont visibles sur la photo servant d'illustration principale à cet article. Les Signes vitaux sont ceux qui serviront à calculer le score d'énergie affiché chaque fois que vous vous réveillez.

Il se base sur “cinq signaux biologiques clés enregistrés pendant la nuit — fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température cutanée et taux d'oxygène dans le sang — par rapport à leur valeur de référence réelle au repos“.

Lire aussi – Samsung Health : pour protéger votre santé auditive, ce nouvel outil va transformer votre smartphone en décibelmètre

De la même manière, l'utilisation des données relatives au stress, au sommeil, à l'activité physique et à la composition corporelle serviront à établir un “Score de santé cardiaque“. Dans tous les cas, vous recevrez une notification si l'application enregistre un changement important. Samsung devrait déployer la nouvelle version de Samsung Health en même temps que les Galaxy Watch 9, attendues pour juillet 2026.


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