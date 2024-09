Cette montre connectée mesure très précisément votre santé, c’est prouvé

Une étude révèle qu'un modèle de montre connectée est très précise quand il s'agit de mesurer des indicateurs de santé. La smartwatch a été comparée à des instruments professionnels.



Aujourd'hui, mesurer ses progrès au fil des séances sportives ne se fait plus uniquement en comptant le nombre de kilomètres parcourus en courant ou de répétitions d'un exercice. Avec nos montres connectées et autres bracelets intelligents, il est très facile d'accéder à des mesures biologiques jusqu'alors impossibles à collecter autrement qu'en passant dans un centre spécialisé. Rythme cardiaque, calories brûlées, taux de masse graisseuse ou musculaire… Les indicateurs sont nombreux.

Encore faut-il pouvoir les croire. Une récente étude montrait que globalement, les mesures de santé des montres et bracelets connectés n'étaient pas très fiables. La recherche distingue cependant celles auxquelles on peut faire confiance et celles que l'ont peut carrément ignorer. Il s'agit là d'une conclusion générale, sur un ensemble de smartwatches et bracelets. Qu'en est-il de ces mesures si l'on s'intéresse à un modèle en particulier ? C'est ce qu'a voulu savoir ce constructeur.

Les mesures de santé de cette montre connectée sont très précises après étude

Samsung a demandé au Human Performance & Sport Science Center (HPSSC) de l'Université du Michigan de mettre à l'épreuve la Galaxy Watch 7. Notez que le modèle de montre n'est pas nommé explicitement, mais il paraît logique que la marque se concentre sur le dernier sorti. Il en ressort que les 4 paramètres étudiés sont majoritairement très précis quand on les compare aux mesures effectués par des appareils professionnels. Un taux de corrélation est établi : plus il est élevé, plus la montre donne un résultat proche d'un instrument dédié.

Ainsi, le rythme cardiaque donné par la Galaxy Watch 7 a un taux de 90 % comparé à un électrocardiogramme. La transpiration, qui permet de définir les besoins en hydratation, monte à 95 %. Idem pour le calcul de la masse graisseuse. La mesure la moins précise est la consommation maximale d'oxygène, ou VO₂max, qui atteint 82 %. Cela reste cependant “un alignement acceptable entre la Galaxy Watch et l'équipement de diagnostic de qualité clinique“. Il serait intéressant que le HPSSC se penche maintenant sur les autres modèles de smartwatch afin de pouvoir établir un comparatif.