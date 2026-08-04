Cette mise à jour de Google Health met fin à une frustration vieille de douze ans sur iPhone

Porter un bracelet Fitbit avec un iPhone imposait jusqu’ici un compromis pénible. Les mesures enregistrées restaient prisonnières de l’application de Google, loin du tableau de bord santé d’Apple. La dernière mise à jour de Google Health fait tomber cette barrière.

Les objets connectés dédiés à la santé multiplient les mesures, mais chaque fabricant les cloisonne dans son propre écosystème. Un bracelet vendu par une marque alimente rarement le tableau de bord d’une autre sans manipulation particulière. Un widget plus complet est arrivé dans Google Health au moment du retrait de Fitbit. Les données collectées restaient pourtant enfermées dans cette application dès qu’un iPhone entrait dans l’équation. Le suivi santé perdait alors une grande partie de son intérêt.

Google Health a publié sa version 5.05 sur iOS. Un correctif important a été déployé cet été sur le bracelet Fitbit Air. Cette nouvelle mouture vise cette fois la cohabitation avec l’écosystème santé de l’iPhone. La liaison entre les deux plateformes existait déjà, mais elle ne fonctionnait que dans un seul sens. L’application pouvait lire les informations enregistrées par un iPhone ou une Apple Watch, sans jamais renvoyer les siennes.

Google Health envoie désormais les mesures du Fitbit vers l’application Santé de l’iPhone

Google Health peut désormais écrire ses données dans l’application Santé d’Apple. Selon les notes de version publiées par 9to5Google, l’envoi couvre les séances de sport, le sommeil, les constantes vitales et le nombre de pas. L’activation passe par l’icône de profil, puis la rubrique dédiée aux applications partenaires. Sur l’iPhone, l’onglet Partage permet de vérifier les autorisations accordées. Les mesures deviennent alors visibles dans les outils compatibles avec HealthKit, la plateforme santé du fabricant américain.

Le blocage remontait à 2014 et au lancement de HealthKit. Fitbit avait alors refusé de raccorder ses bracelets à la plateforme d’Apple. La marque a maintenu cette position pendant douze ans. Les personnes équipées des deux univers devaient acheter un utilitaire tiers pour faire le pont entre eux. La version 5.05 de Google Health met fin à cette dépense. La mise à jour ajoute au passage les Smart Health Links, un dispositif de transmission de dossier médical par lien ou par QR code. Cette option reste pour l’instant réservée aux Américains. Le déploiement a démarré sur iOS, la déclinaison Android arrivera ensuite.