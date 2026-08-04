Cette mise à jour de Google Health met fin à une frustration vieille de douze ans sur iPhone

Porter un bracelet Fitbit avec un iPhone imposait jusqu’ici un compromis pénible. Les mesures enregistrées restaient prisonnières de l’application de Google, loin du tableau de bord santé d’Apple. La dernière mise à jour de Google Health fait tomber cette barrière.fitbit air

Les objets connectés dédiés à la santé multiplient les mesures, mais chaque fabricant les cloisonne dans son propre écosystème. Un bracelet vendu par une marque alimente rarement le tableau de bord d’une autre sans manipulation particulière. Un widget plus complet est arrivé dans Google Health au moment du retrait de Fitbit. Les données collectées restaient pourtant enfermées dans cette application dès qu’un iPhone entrait dans l’équation. Le suivi santé perdait alors une grande partie de son intérêt.

Google Health a publié sa version 5.05 sur iOS. Un correctif important a été déployé cet été sur le bracelet Fitbit Air. Cette nouvelle mouture vise cette fois la cohabitation avec l’écosystème santé de l’iPhone. La liaison entre les deux plateformes existait déjà, mais elle ne fonctionnait que dans un seul sens. L’application pouvait lire les informations enregistrées par un iPhone ou une Apple Watch, sans jamais renvoyer les siennes.

Google Health envoie désormais les mesures du Fitbit vers l’application Santé de l’iPhone

Google Health peut désormais écrire ses données dans l’application Santé d’Apple. Selon les notes de version publiées par 9to5Google, l’envoi couvre les séances de sport, le sommeil, les constantes vitales et le nombre de pas. L’activation passe par l’icône de profil, puis la rubrique dédiée aux applications partenaires. Sur l’iPhone, l’onglet Partage permet de vérifier les autorisations accordées. Les mesures deviennent alors visibles dans les outils compatibles avec HealthKit, la plateforme santé du fabricant américain.

Le blocage remontait à 2014 et au lancement de HealthKit. Fitbit avait alors refusé de raccorder ses bracelets à la plateforme d’Apple. La marque a maintenu cette position pendant douze ans. Les personnes équipées des deux univers devaient acheter un utilitaire tiers pour faire le pont entre eux. La version 5.05 de Google Health met fin à cette dépense. La mise à jour ajoute au passage les Smart Health Links, un dispositif de transmission de dossier médical par lien ou par QR code. Cette option reste pour l’instant réservée aux Américains. Le déploiement a démarré sur iOS, la déclinaison Android arrivera ensuite.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Game Boy : plus besoin d’installer un émulateur pour rejouer aux jeux de votre enfance, ce site web suffit

Brick Boy, c’est le projet qui pourrait bien sauver vos après-midi ennuyantes au bord de la piscine cet été. Le site se propose tout bonnement d’émuler n’importe quel jeu Game…

Si votre compte WhatsApp a été suspendu sans raison, voici ce qui s’est réellement passé

De nombreux utilisateurs se sont réveillés avec une messagerie totalement inaccessible. WhatsApp leur annonçait que leur compte faisait l’objet d’un examen, sans plus d’explication. Meta a fini par reconnaître que…

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra peut prendre des photos en 200 MP avec HDR activé

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est le premier smartphone pliable de Samsung à proposer un mode de capture photo en 200 MP et HDR. Samsung a présenté son Galaxy…

Nouveautés Netflix août 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Les jeux Xbox 360 vont arriver sur Xbox Helix et PC, Microsoft veut devenir le champion de la rétrocompatibilité

Le catalogue de jeux Xbox 360 devrait être rendu disponible sur les consoles plus récentes, améliorant encore son accessibilité. Alors que Sony est au cœur de la tempête après avoir…

Tap to Share arrive sur Android, cette fonction phare de l’iPhone ne sera bientôt plus exclusive à iOS

Bien pratique sur iPhone, la fonction Tap to Share est en cours de développement sur Android. Les transferts de fichiers seront encore plus instantanés qu’avec Quick Share. S’il y a…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une nouvelle opération : le Local Day, toujours dans le cadre de ses promos estivales. Le site propose de fortes remises sur plusieurs catégories tech : smartphones, tablettes,…

Disney+ annonce le retour de la 4K pour les abonnés Premium, mais pas encore sur tous les appareils

Disney+ nous informe du retour progressif de la 4K pour les abonnés à l’offre premium. Le format avait récemment disparu de la plateforme suite à un conflit légal. La semaine…

Perséides : c’est LA pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer cet été, voici quand et comment l’admirer

Chaque été, la voûte céleste est le théâtre d’une impressionnante pluie de météores : les Perséides. Et cette année 2026, les conditions seront particulièrement favorables pour l’admirer. Date, horaire, nombre…

Watch GT6 Series et D2 : les montres connectées Huawei sont à prix mini, vite !

Pendant une semaine, Huawei propose de belles réductions sur ses montres connectées Watch GT6, GT6 Pro et D2. Avec des baisses de prix allant jusqu’à 100 euros, vous allez pouvoir…