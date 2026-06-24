Comment les Samsung Galaxy Watch vont accélérer la recherche médicale

Et si porter une Galaxy Watch servait à aider la recherche médicale ? Voilà le postulat de Samsung, qui annonce un partenariat dédié à l'avancée des études cliniques et du développement de médicaments.

Pour mieux comprendre les maladies et éventuellement développer des traitements efficaces, il faut obtenir un maximum de données à leurs sujets. Pour cela, des études cliniques sont organisées régulièrement, comptant sur des volontaires qui accepteront de consacrer un peu de leur temps aux équipes de chercheurs. La méthode a fait ses preuves, mais elle est tributaire de sa faisabilité et des participants disponibles au moment voulu.

À côté de ça, vous avez des millions de gens affublés quotidiennement d'appareils qui enregistrent des données de santé en continu : les montres connectées. Le problème, c'est que ces informations doivent être récoltées, organisées et analysées pour en tirer quelque chose d'utile à la recherche. Voilà l'étape que Samsung va grandement simplifier grâce à son partenariat avec Alcedis, une “organisation de recherche clinique (CRO) axée sur le numérique et spécialisée dans les essais cliniques fondés sur les données“.

Les montres Samsung aideront la recherche médicale grâce à leurs données

Objectif : “[…] transformer les données biométriques collectées par des appareils portables en éléments probants pertinents pour les essais cliniques menés par des laboratoires pharmaceutiques et d’autres organismes de recherche, optimisant ainsi l’efficacité tant en termes de coûts que de délais“. Samsung va ainsi mettre à disposition d'Alcedis des montres connectées, les données issues de leurs capteurs biométriques (si l'utilisateur l'autorise) et plus globalement son infrastructure technique.

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De son côté, Alcedis vérifiera que les informations reçues correspondent aux normes de la recherche médicale. L'organisme mettra également en place les études cliniques nécessaires. Dans le détail, une attention particulière sera portée à l'analyse de l'impédance bioélectrique (BIA), l'activité électrodermique (EDA), les données sur l'apnée du sommeil et la fibrillation auriculaire (FA). Tout cela en provenance des montres Galaxy, qui ont déjà le potentiel de prédire les évanouissements.