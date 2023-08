Gamescom 2023 : nos 10 plus grosses attentes du salon du jeu vidéo européen

Du 23 au 27 août 2023 se tiendra à Cologne le premier grand événement de l’année autour du jeu vidéo : la gamescom, qui accueillera plus de 1 200 exposants issus d’une soixantaine de pays. À l’occasion de cette alternative européenne à l’E3, nous vous proposons une sélection de nos plus grandes attentes en vue du célèbre salon allemand.

Sommaire 10. Sonic Superstars

9. Lords of the Fallen

8. Alan Wake II

7. Forza Motorsport 8

6. Assassin’s Creed Mirage

5. Death Stranding 2

4. Super Mario Bros. Wonder

3. Starfield

2. Hollow Knight Silksong

1. La prochaine console de Nintendo, la Switch 2 ?

Bonus !

Commentaires

Depuis 2009, la gamescom constitue une session de rattrapage de l’E3 pour celles et ceux qui auraient loupé la célèbre grand-messe californienne du jeu vidéo. Ce salon rassemble en effet des centaines d’acteurs de l’industrie, où éditeurs et développeurs en provenance du monde entier viennent présenter des nouveautés mais aussi annoncer quelques surprises. Depuis la pandémie de COVID-19 en 2020, l’E3 n’a plus jamais connu d’édition physique et semble même proche de sa disparition, mais la gamescom a survécu à l’émerge des événements en ligne.

Partiellement de retour à la célèbre Kölnmesse en 2021, le salon semble plus vivant que jamais et constituera une fois de plus le premier véritable rendez-vous entre professionnels du jeu vidéo, du 23 au 27 août 2023. Voici nos 10 plus grosses attentes pour l’édition 2023 de la gamescom.

10. Sonic Superstars

Éditeur : SEGA

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Date de sortie : automne 2023

Sega n’est pas du genre à faire dans la surprise improbable : on sait d’ores et déjà que le nouveau Sonic sera de la partie à la gamescom. Toutefois, cela n’empêche pas cet épisode d’être plutôt attendu (tout comme sa date exacte de sortie pas encore officialisée).

Prévu pour l’automne prochain, ce nouveau volet des aventures du hérisson se présente sous la forme d’un jeu de plates-formes en 2D, jouable en solo comme en multijoueur jusqu’à quatre. Surtout, il s’agit du premier volet de la franchise en deux dimensions depuis l’excellent Sonic Mania, de très loin le meilleur jeu de la licence sur ces deux dernières décennies. Sonic Superstars est donc attendu au tournant, même si beaucoup craignent la confrontation avec l’éternel rival Mario, lui aussi de retour en octobre dans un épisode 2D inédit.

9. Lords of the Fallen

Éditeur : CI Games

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Date de sortie : 13 octobre 2023

Si le titre de ce jeu ne vous dit peut-être rien, et que son développeur (Hexworks) vous est probablement encore plus inconnu, vous serez cependant peut-être bien plus intrigué(e) par la bande-annonce dévoilée en juin dernier lors du Summer Games Fest. Ce successeur spirituel d’un homonyme paru en 2014 et prévu pour le 13 octobre prochain a en effet tout du “Souls-like” moderne. Même si le secteur commence à être quelque peu saturé (on pense notamment à un certain Lies of P, qui arrivera un mois plus tôt), Lords of the Fallen pourrait être un des jeux à surveiller lors de cette édition de la gamescom.

8. Alan Wake II

Éditeur : Epic Games

Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series

Date de sortie : 27 octobre 2023

L’existence d’une suite à Alan Wake, ancienne exclusivité Microsoft parue au printemps 2010, relève du véritable miracle moderne dans l’industrie du jeu vidéo. Décrit par son propre créateur (Sam Lake) comme impossible en 2013 du fait d’un trop faible succès du titre développé par Remedy, Alan Wake II doit sans doute son existence à l’excellente réputation du studio à l’origine de Max Payne, auteur également de Quantum Break (2016) et Control (2019).

Annoncé lors des Game Awards 2021, ce survival-horror psychologique est depuis très attendu et à en croire Geoff Keighley, animateur de la soirée de lancement de la gamescom, il devrait faire partie des figures de proue du salon colonais.

7. Forza Motorsport 8

Éditeur : Microsoft

Plateformes : PC, Xbox Series

Date de sortie : 10 octobre 2023

Après une décennie entière à devancer le rival historique Gran Turismo sur à peu près tous les plans, Forza Motorsport a quelque peu disparu des radars. Depuis le septième opus de “FM” paru en octobre 2017, seule la déclinaison arcade de la licence, l'excellent Forza Horizon, fait encore l’actualité. Le retour de la simulation automobile de Microsoft est donc extrêmement surveillé, ceci d’autant plus que Gran Turismo 7 a remis la licence historique de Sony sur les bons rails en mars 2022.

La franchise concurrente de Microsoft se doit donc de reprendre en quelque sorte le trône qui fut le sien tout au long des années 2010, et c’est du côté de Cologne que l’on pourra enfin l’essayer et voir si Forza Motorsport (sans aucun numéro associé) est un coup de maître de plus de la part de Turn 10 dans son domaine de prédilection.

6. Assassin’s Creed Mirage

Éditeur : Ubisoft

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Date de sortie : 5 octobre 2023

Après une “trilogie” de mondes ouverts gargantuesques (Origins – Odyssey – Valhalla), la licence phare d’Ubisoft s’est offert un repos de trois ans bien mérité sans nouveau volet – une première depuis sa création en 2007. Prévu comme un épisode de transition, Assassin’s Creed Mirage a pour objectif d’éviter le trop-plein de contenu qui avait fini par susciter une forme d’overdose chez beaucoup de fans, et se présente comme un retour aux sources bienvenu.

S’il ne semble pas très ambitieux de prime abord, il pourrait bien réconcilier tout un tas de joueurs avec une formule que l’on n’a pas vue depuis près de dix ans, mais aussi contenter celles et ceux qui rêvaient d’un remake du premier Assassin’s Creed. La gamescom nous apportera très certainement un premier élément de réponse !

5. Death Stranding 2

Éditeur : Sony

Plateformes : PlayStation 5

Date de sortie : inconnue (2024 ?)

Ce n’est une surprise pour personne : Hideo Kojima, le célèbre créateur de Metal Gear, et son studio Kojima Productions travaillent sur la suite de Death Stranding, titre ayant révolutionné les jeux en monde ouvert en 2019. En très bons termes avec Geoff Keighley, le fameux game designer japonais lui a probablement permis d’obtenir l’exclusivité d’une annonce concernant son futur jeu à l’occasion de la soirée d’ouverture de la gamescom. Reste à savoir si ce dernier sera dévoilé plus en détails durant le salon, ce qui pourrait rappeler la longue présentation de Death Stranding par son créateur en 2019 lors du… Tokyo Game Show. Quoi qu’il en soit, nous avons tous extrêmement hâte de voir ce que nous réserve l’un des plus grands créateurs de son époque.

4. Super Mario Bros. Wonder

Éditeur : Nintendo

Plateformes : Nintendo Switch

Date de sortie : 20 octobre 2023

Cette année, les fans de la plus célèbre mascotte du jeu vidéo sont aux anges : Super Mario a fait son grand retour au cinéma et connu un immense succès au box-office mondial, et en plus, il revient pour la première fois depuis 2012 dans un épisode en deux dimensions 100% inédit. Super Mario Bros. Wonder est très certainement la plus grosse cartouche de cette fin d’année du côté de chez Nintendo, enfin de retour à la gamescom après quatre ans d’absence.

Ce pourrait être l’occasion de s’assurer si les maîtres de la plate-forme n’ont rien perdu de leur superbe après une décennie remplie de platformers indépendants de très haute volée, ceci d’autant plus que le rival historique Sonic est également de retour dans cette catégorie au même moment !

3. Starfield

Éditeur : Microsoft

Plateformes : PC, Xbox Series

Date de sortie : 6 septembre 2023

Microsoft l’a annoncé : le jeu vedette de la rentrée, attendu pour le 6 septembre sur PC et en exclusivité console sur Xbox Series, ne sera pas jouable lors du salon allemand. Toutefois, tout n’est pas perdu. Starfield pourrait tout à fait faire une apparition lors de l’Opening Night Live (la cérémonie d’ouverture de la gamescom) avec une nouvelle bande-annonce, pendant qu’une poignée d’heureux élus teste d’ores et déjà celui que l’on attend concurrencer Tears of the Kingdom et Baldur’s Gate 3 pour le titre de jeu de l’année.

En outre, rien ne dit que Bethesda (développeur du jeu et désormais propriété de Microsoft) n’a pas l’intention de proposer une démo jouable au grand public et de l’annoncer durant cet événement idéalement placé, deux semaines avant la sortie de sa plus grosse cartouche depuis… Fallout 4 en 2015.

2. Hollow Knight Silksong

Éditeur : à définir

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Date de sortie : inconnue (2024 ?)

Certes, personne n’ose plus y croire, mais c’est bien pour cette raison que nous avons décidé de laisser une place de choix dans cette sélection à la plus grande arlésienne de la décennie. Annoncé (sans doute prématurément) en février 2019 et jouable quatre mois plus tard lors du dernier E3 organisé à ce jour, le jeu indépendant le plus attendu de ces dernières années était supposé sortir cette année… mais semble avoir été reporté à une date indéterminée.

Et si Team Cherry venait créer LA surprise de cette gamescom en pointant le bout de son nez chez Nintendo, qui l’a dévoilé dans un Direct, et chez qui il était jouable à l’E3 2019 ou bien chez Microsoft (qui l’a “ressuscité” dans son Showcase de juin 2022) ? Avouez que ce serait plaisant, surtout au moment où sort un certain Blasphemous 2 qui lui vole assez légitimement la vedette dans son domaine.

1. La prochaine console de Nintendo, la Switch 2 ?

Bon, d’accord, on s’est sans doute un peu enflammé là-dessus, mais on a envie de rêver un peu. Comme évoqué plus haut, le plus ancien des constructeurs de consoles encore en activité est de retour à la gamescom, et les rumeurs entourant l’arrivée de sa prochaine machine ne cessent de se multiplier. Celle qui aura l’honneur (et la très lourde responsabilité !) de succéder à la Switch, la Switch 2 donc, semble de plus en plus attendue pour 2024, et la visibilité d’un événement comme la gamescom serait une très belle occasion pour la firme kyotoïte de lever enfin le voile sur le secret le mieux gardé de l’industrie ces dernières années. Ah, et oui, on sait qu’il y a un Tokyo Game Show dans un mois, mais laissez-nous espérer !

Bonus !

Nous aurions pu évoquer bien d’autres jeux attendus à l’occasion de cette gamescom, comme Persona 5 Tactica, Mortal Kombat 1, Avatar : Frontiers of Pandora, ou bien Le Retour de Détectiva Pikachu. En revanche, c’est avec grand regret que nous avons écarté de cette sélection des mastodontes comme Marvel’s Spider-Man 2, EA Sports FC 24, ou encore Call of Duty : Modern Warfare III pour ne citer qu’eux. Leurs éditeurs respectifs (Sony, Electronic Arts et Activision) étant absents du salon allemand, nous nous sommes bien entendu restreints aux titres des acteurs majeurs de l’industrie présents cette année à Cologne. Et vous, quels jeux attendez-vous le plus durant cette semaine très chaude en actualité gaming ?