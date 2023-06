L’E3 2024 annulé ? Ça sent le sapin pour le salon mythique dédié au jeu vidéo

Les éditions 2024 et 2025 de l’E3 seraient-elles annulées ? C’est ce qu’affirme l’office de tourisme de Los Angeles. Toutefois, l’ESA a précisé que pour le moment, aucune décision n’avait encore été prise. L’avenir du salon est donc incertain.

L’E3 est-il définitivement terminé ? Alors que le salon a fait l’impasse sur l’année 2023 faute de participants, les éditions 2024 et 2025 sont déjà remises en question. En effet, l’office du tourisme de Los Angeles indique qu’elles n’auront pas lieu. Tout simplement.

L’organisme a publié le programme des salons et des conventions pour les années à venir, et il y est indiqué qu’il comprend « les annulations des éditions 2024 et 2025 de l’E3 ». Une déclaration qui semble sonner le glas du mythique événement dédié au jeu vidéo. Mais tout n’est pas encore joué.

L’E3 2024 n’est pas officiellement annulé

Dans une déclaration adressée au site VGC, l’ESA, l'organisme derrière l'événement, indique qu’il n’y a aucune décision de prise quant à l’avenir du salon. Il précise qu’il y a des discussions à propos de la tenue d’une édition 2024 et pour les années suivantes. Reste à savoir comment l’E3 pourrait survivre à cette période compliquée. Pour rappel, la dernière édition a eu lieu en 2021. A cause du COVID, elle s’était tenue entièrement en ligne. Le dernier « vrai » E3 a quant à lui eu lieu en 2019.

Pendant plus de vingt ans, l’E3 a été LE salon incontournable du jeu vidéo. Celui où les éditeurs venaient en masse au Convention Center de Los Angeles pour présenter leurs produits, que ce soient des jeux ou des consoles. Toutefois, le monde a changé. Quel serait l’intérêt de tenir un salon alors que tous les constructeurs organisent leur événement dans leur coin ? De plus, pourrait-il encore susciter l’engouement alors que le Summer Game Fest de Goeff Keighley a maintenant pris sa place ?

Rien n’est donc acté pour l’E3, mais il faut être réaliste : il faudrait un miracle pour que le salon revienne sur le devant de la scène. Quoi qu’il en soit, nous continuerons de suivre de près le dossier E3. Rien n’est joué avant le coup de sifflet final, comme on dit.

Source : VGC