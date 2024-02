Envie de vous offrir Final Fantasy 7 Rebirth en promotion ? Pendant quelques heures, vous avez la possibilité de faire une économie de plus de 23 euros sur l'achat du jeu PS5.

Ce jeudi 29 février 2024 est un jour très particulier pour les fans de Final Fantasy. La date correspond en effet à la sortie officielle de FF7 Rebirth, le nouvel opus de la saga. À l'occasion de cette sortie en France, Rakuten vous permet de vous offrir le jeu PS5 à prix réduit grâce à un code promotionnel.

Aujourd'hui seulement, Final Fantasy 7 Rebirth est vendu depuis la boutique officielle Carrefour au tarif de 56,49 euros au lieu de 79,99 euros. La réduction de plus de 23 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de près de 25% de la part du site marchand et du coupon 29FEVRIER. Celui-ci donne droit à 4 euros de remise et doit être saisi manuellement durant l'étape de la commande.

Considéré comme le jeu le plus attendu de 2024, FF7 Rebirth est la nouvelle histoire tant attendue du projet de remake de Final Fantasy 7. Il s'agit d'une version revisitée du jeu culte original sous la forme de trois titres indépendants, par la même équipe de créateurs. Dans cette aventure, les joueurs seront confrontés à divers nouveaux éléments au fil de leur aventure, jusqu'à finir par prendre la route de la cité des Cétras du jeu Final Fantasy 7 d'origine. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre article lié au test de Final Fantasy 7 Rebirth et à regarder la bande-annonce ci-dessous.