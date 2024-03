Manette Xbox Series : la Fnac casse le prix de l’accessoire de la console

Avis aux possesseurs d'une Xbox Series ! Sur le site de la Fnac, vous avez la possibilité de vous procurer la manette sans fil dédiée à la console Microsoft à prix cassé. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

La Fnac vous donne rendez-vous jusqu'au 31 mars 2024 sur son site e-commerce afin de bénéficier d'une remise immédiate de 25% sur l'achat de la manette Xbox Series. Disponible dans un coloris noir ou blanc, la fameuse manette de la console Microsoft voit son prix passer de 59,99 euros à 44,99 euros. À titre d'information, la manette est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Fnac.

Compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S, la manette Microsoft est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. Elle est également équipée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette, et d'un bouton de partage dédié. Les joueurs peuvent aussi jouer et basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les périphériques tournant sous le système Android.