La manette sans fil Nintendo Switch Pro est à prix réduit avec un code

Voici un bon plan à saisir sur le site Cdiscount ! Aujourd'hui seulement, la manette sans fil Nintendo Switch Pro est disponible à prix réduit avec un code promotionnel que l'on vous propose de découvrir dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Chaque mercredi, Cdiscount met à disposition divers codes promotionnels afin de faire des économies plus ou moins importantes sur son site e-commerce. Grâce au coupon 2EUROJEU, les possesseurs d'une console Switch peuvent ainsi se procurer la manette sans fil Nintendo Switch Pro à 51,05 euros au lieu de 53,05 euros.

À titre d'information, le coupon en question doit être saisi au cours de l'étape de la commande et le produit vendu et expédié par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais. Pour bénéficier de la livraison gratuite à domicile, il est nécessaire d'être membre CDAV.

Conçue pour profiter de la Nintendo Switch en plus des Joy-Con, la manette sans fil Nintendo Switch Pro permet de jouer confortablement lorsque la console est en mode téléviseur ou en mode sur table. L'accessoire embarque un stick gauche, un stick droit, des boutons A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR, des boutons + et −, un bouton HOME, un bouton de capture d'écran et un bouton SYNC. On retrouve aussi une batterie de 1300 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 40 heures à l'issue d'un temps de charge d'environ 6 heures. La technologie sans fil Bluetooth et le NFC sont enfin de la partie.