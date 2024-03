Bon plan PS5 Slim : la console Sony est à un prix avantageux chez Cdiscount

Cdiscount fait plaisir à ses clients en leur permettant de profiter d'une offre avantageuse sur l'achat de la PS5 Slim. Les titulaires d'un compte CDAV peuvent en effet obtenir un cashback supplémentaire sur leur cagnotte.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Plusieurs marchands français profitent de l'arrivée du printemps 2024 pour proposer la PS5 Slim moins chère à leurs clients respectifs. Sur le site Cdiscount, les membres titulaires d'un compte CDAV (Cdiscount à volonté) ont la possibilité d'avoir 15 euros offerts sur leur cagnotte pour tout achat de la console Sony.

Grâce à ce cashback, la PS5 Slim de Sony est au prix de revient de 459 euros au lieu de 549 euros ; soit 90 euros de moins par rapport au tarif conseillé lors de la sortie de la console à l'automne 2023. Pour information, la somme de 15 euros pourra être utilisée dans le cadre d'une prochaine commande effectuée sur le site Cdiscount.

Plus compacte et plus légère que la PS5 standard, la PS5 Slim possède un processeur AMD Ryzen de 3e génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, une mémoire vive de 16 Go GDDR6, un espace de stockage de 1 To en SSD et un lecteur optique 4K Blu-ray. À propos de la connectivité, deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, la norme Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1 sont de la partie. Enfin, la console de jeu est fournie dans une boîte incluant une manette sans fil DualSense, deux pieds de socle horizontal, un câble HDMI, un cordon d'alimentation et un câble USB.