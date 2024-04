Une manette sans fil pour console Nintendo Switch fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. Actuellement, la manette Zelda Sworn Protector de PowerA est disponible à son meilleur prix sur le célèbre site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez récemment fait l'acquisition d'une console Nintendo Switch et que vous cherchez une manette sans fil, sachez qu'Amazon en propose une à un prix attractif. À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, la manette PowerA disponible dans sa version Zelda Sworn Protector est à 39,99 euros au lieu de 46,98 euros. Cela correspond à une remise de 15% par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

Lire aussi – Meilleurs accessoires Nintendo Switch : notre sélection des modèles les plus utiles

Conçue pour être utilisée avec les versions lite, classique et OLED de la console Nintendo Switch, la manette sans fil PowerA liée à l'offre Amazon embarque notamment la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures grâce à deux piles de type AA fournies. On retrouve également une croix directionnelle D-pad de taille normale, les boutons ABXY ou bien encore les gâchettes traditionnelles L/R/ZL/ZR. Garantie deux ans de la part du fabricant, la manette sans fil qui est sous licence officielle affiche des dimensions de 15 x 11 x 6 centimètres.