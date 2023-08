Mortal Kombat 1 : le nouveau trailer va ravir les fans de la première heure

Mortal Kombat 1 n’en finit plus de se dévoiler en trailer. À l’occasion de l’EVO 2023, une nouvelle bande-annonce a en effet été diffusée, qui a fait des émules auprès des fans les plus fidèles. Et pour cause : le retour de Reptile, personnage emblématique de la licence, a enfin été confirmé.

Depuis son annonce officielle en mai dernier, Mortal Kombat 1 n’est clairement pas avare en images. Un premier trailer a été dévoilé en juin — rassurant au passage les fans sur la quantité de sang significative qui sera montrée à l’écran – suivi d’une nouvelle bande-annonce au mois de juillet, qui annonçait cette fois le retour de Smoke et Rain. Et sur ce point, NetherRealm en a visiblement encore sous le coude.

Ce week-end s’est tenu l’EVO 2023, une compétition mythique dédiée aux jeux de versus fighting, une occasion rêvée pour le studio de faire une nouvelle annonce pour Mortal Kombat 1. Ça n’a pas raté : un nouveau trailer a été diffusé et n’est vraiment pas passé inaperçu auprès des fans. Si vous êtes un adepte de longue date de la saga, vous y reconnaitrez un visage très familier.

Reptile sera bien présent dans Mortal Kombat 1, ouf

Ce visage n’est autre que celui de Reptile, un nom récurrent dans l’histoire de Mortal Kombat puisque celui-ci était déjà présent dans le tout premier opus en tant que personnage secret. Depuis, Reptile a fait une apparition dans chacun des titres, soit en tant que personnage jouable soit via un simple caméo. Que ses fans se rassurent : il sera bel et bien possible de mettre des baffes avec Reptile dans le prochain opus.

Sur le même sujet — Mortal Kombat 1 : le célébrissime jeu de bagarre présente son reboot en vidéo, tout va changer

Le nouveau trailer diffusé à l’EVO 2023 le montre ainsi en plein combat, notamment avec son pouvoir de métamorphose toujours aussi impressionnant, qui lui permet de se transformer en plein combo ainsi que de cracher de l’acide à l’occasion. Reptile n’est d’ailleurs pas le seul personnage à faire son retour dans Mortal Kombat 1, puisque l’on a pu aussi apercevoir Ashrah, un démon du Netherrealm, ainsi que le sorcier Havik.

Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch.